Maltempo Emilia Romagna, le piogge aggravano la frana di Ronzano nel Parmense | VIDEO

Le precipitazioni intense che stanno interessando dalla notte scorsa l’Appennino parmense hanno causato un peggioramento della frana di Ronzano, frazione nel comune di Calestano. Lo smottamento, che ha un fronte di circa 200 metri, si è riattivato nell’autunno 2025 e minaccia il paese: la colata di acqua e terra è sempre più vicina alle case e ha abbattuto parte della recinzione del giardino di un’abitazione. Per ora non sono previste evacuazioni. La frana è monitorata 24 ore su 24 dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e sicurezza territoriale dell’ambito di Parma, dall’Unione Montana Parma est e dai tecnici comunali; attivati anche i volontari del gruppo di Protezione Civile del paese della Val Baganza.

A metà febbraio erano iniziati gli interventi di somma urgenza. Dopo due mesi di siccità, le piogge hanno reso più complesso il quadro. I mezzi e le ruspe sono al lavoro per tenere aperti drenaggi e far defluire l’acqua.

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