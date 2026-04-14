Maltempo in Emilia-Romagna: piogge diffuse e fiumi sotto osservazione

L’Italia si trova attualmente nel pieno della seconda perturbazione di aprile, causata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno che sta portando una fase di diffuso maltempo su parte della penisola. In Emilia-Romagna, la mattinata di oggi martedì 14 aprile si è aperta con piogge insistenti che stanno interessando l’area centrale della regione, colpendo in particolare le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, estendendosi fino ai confini del ferrarese e coinvolgendo anche la città di Carpi. Nonostante la fitta copertura nuvolosa e le precipitazioni costanti, le temperature si mantengono relativamente miti per il periodo, con i termometri che segnano circa +12°C nelle zone emiliane e punte di +14°C sulla pianura romagnola.

Allerta per il Baganza e monitoraggio dei fiumi

Il principale punto di criticità registrato nelle prime ore della giornata riguarda il torrente Baganza. Presso la stazione di Parma Ponte Nuovo il livello idrometrico ha raggiunto la quota di 1,24 metri, superando di 4 cm la prima soglia di attenzione, contrassegnata dal colore giallo. Si tratta dell’unico corso d’acqua in tutta la regione a varcare attualmente questa soglia, sebbene i rilievi indichino una situazione di stabilità del livello idrico.

Evoluzione e ritorno dell’alta pressione

Mentre il Centro/Sud affronta il rischio di temporali intensi, per un miglioramento significativo bisognerà attendere giovedì 16 aprile, quando l’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa aprirà la strada al ritorno dell’alta pressione, in grado di garantire diversi giorni di stabilità e sole su tutto il territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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