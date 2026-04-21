Maltempo Emilia Romagna, violenta grandinata nel Modenese: danni nei campi

“Una sorpresa amara con pesanti strascichi sulle produzioni“: sono i risultati della pesante grandinata che ieri notte si è abbattuta sul Modenese. A farne le spese soprattutto pere, albicocche e fragole, ma anche frumento e orticole, da Ravarino a Nonantola, da Bomporto fino a Cavezzo. “La grandine, che in talune zone ha letteralmente imbiancato campi e strade – informa Coldiretti Modena – ha colpito i frutticini di pera nei primi giorni di formazione, provocandone la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”. Sulle piante di pero e mele si registrano anche perdite di foglie e rami con ripercussioni sul futuro sviluppo vegetativo della pianta.

Stessa situazione presentano le albicocche, con frutti spaccati e rami defogliati e le fragole a pieno campo. Il frumento poi ha subito la rottura del fusto, con completa perdita delle future spighe. “Una stima dei danni sarà possibile solo nei prossimi giorni – conclude Coldiretti Modena – quando si vedranno meglio gli effetti sullo sviluppo delle piante e dei frutti”.

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