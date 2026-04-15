Maltempo Lazio, forte temporale a Roma: nubifragio e grandine causano allagamenti nelle strade | VIDEO

Come anticipato su MeteoWeb, forti temporali hanno colpito il Lazio nel pomeriggio, inclusa la zona di Roma. La Capitale è stata interessata da un intenso nubifragio, a tratti accompagnato dalla grandine, che ha provocato allagamenti nelle strade a causa dell’ingente quantità di acqua caduta in meno di un’ora. Disagi si registrano nei quartieri Cavour, Re di Roma e nella zona San Giovanni. La stazione di Roma Monteverde ha registrato finora ben 53mm di pioggia, 32mm a Roma San Pietro, 24mm a Roma Marconi. Con l’arrivo del temporale, la temperatura è precipitata a +15°C, con un crollo di 10°C dopo aver registrato una massima di +25°C.

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