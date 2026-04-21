Maltempo, linea temporalesca al Nord Italia: risveglio turbolento tra Lombardia e Veneto

Il risveglio di martedì 21 aprile si presenta decisamente instabile per le regioni del Nord Italia, dove una linea temporalesca sta attraversando i cieli della Lombardia e del Veneto con particolare intensità. Già dalle prime ore della notte, forti precipitazioni e frequenti scariche elettriche hanno interessato le aree di pianura e i settori prealpini, segnalando l’ingresso deciso di un fronte freddo proveniente dai quadranti settentrionali. I radar meteorologici mostrano celle convettive ancora molto attive in graduale spostamento verso Sud/Est, cariche di pioggia e locali grandinate che stanno condizionando l’inizio della giornata lavorativa per migliaia di cittadini. Questo scenario di forte instabilità atmosferica è il risultato diretto dello scontro tra masse d’aria preesistenti e correnti più fredde che scivolano lungo i Balcani, creando un mix energetico capace di rigenerare i fenomeni lungo il fronte di avanzamento. La criticità maggiore riguarda la persistenza delle piogge, che continueranno a colpire il territorio almeno fino alla tarda mattinata, prima di una parziale attenuazione prevista per le ore pomeridiane su gran parte delle province coinvolte.

Incursione fredda e calo termico

L’attuale fase di maltempo è pilotata da una perturbazione, un sistema frontale che manterrà condizioni di spiccata variabilità fino alla giornata di mercoledì 22. Il fronte freddo, pur lambendo soltanto la Penisola nel suo scivolamento verso l’area balcanica, porta con sé un sensibile abbassamento delle temperature. A metà settimana si registreranno valori termici inferiori alle medie stagionali, con un clima che assumerà connotati quasi tardo-autunnali soprattutto sui versanti orientali del Paese.

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