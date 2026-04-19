Maltempo Lombardia: grandine fino a 3 cm su Como, supercella in movimento verso Milano Est

Un violento temporale ha colpito nelle ultime ore l’area di Como, dove è stata segnalata grandine con diametro fino a 3 centimetri. Si tratta di un fenomeno significativo, tipico delle celle temporalesche più organizzate, capace di provocare danni a veicoli, tetti e coltivazioni. I rovesci si sono presentati in modo improvviso, accompagnati da forti raffiche di vento e da un rapido calo delle temperature. In diversi punti della città e dell’hinterland, le strade sono state temporaneamente imbiancate, creando disagi alla circolazione. La dimensione dei chicchi indica chiaramente la presenza di forti correnti ascensionali all’interno della nube temporalesca, elemento distintivo degli eventi più intensi.

Supercella in transito verso Milano Est

Il sistema temporalesco responsabile di questi fenomeni è riconducibile a una supercella, una delle strutture più complesse e pericolose tra i temporali. Attualmente, il nucleo più attivo è segnalato in spostamento verso l’area orientale di Milano, dove potrebbe portare nuovi episodi di grandine e piogge intense. Le supercelle sono caratterizzate da una rotazione interna che consente loro di mantenere forza e organizzazione per diverse ore, aumentando il rischio di eventi severi lungo il loro percorso. In questo caso, la traiettoria segue un asse già noto per fenomeni temporaleschi violenti, rendendo necessaria particolare attenzione nelle prossime ore. Non si escludono ulteriori intensificazioni, soprattutto nelle zone urbane e periurbane più esposte.

Il legame con le precedenti grandinate nel Comasco

L’episodio attuale si inserisce in un contesto già fortemente instabile che nelle ultime ore ha interessato anche il territorio comasco. In particolare, l’area centro-settentrionale tra Ceresio, Lario e le Prealpi è stata teatro di grandinate intense che hanno lasciato segni evidenti. Località come Laino hanno visto strade completamente imbiancate, segno di accumuli significativi di ghiaccio al suolo. Questi eventi precedenti hanno probabilmente contribuito a saturare l’atmosfera locale di energia, favorendo la formazione di nuove celle temporalesche violente. La persistenza di aria calda e umida nei bassi strati, unita a infiltrazioni più fresche in quota, continua a creare condizioni ideali per fenomeni estremi.

Scenario meteo ancora instabile

La situazione meteorologica resta quindi delicata su tutta la Lombardia occidentale e centrale. L’evoluzione della supercella verso est potrebbe determinare un’estensione dei fenomeni anche oltre l’area milanese, con possibili repliche di grandinate e rovesci intensi. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, considerando la rapidità con cui questi sistemi possono svilupparsi e colpire nuove zone. Nelle prossime ore sarà fondamentale monitorare in tempo reale gli aggiornamenti per comprendere l’evoluzione del sistema temporalesco e limitare eventuali rischi per la popolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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