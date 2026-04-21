Maltempo Lombardia, violento temporale a Vigevano: la grandine risale dai sanitari

Una terza supercella in 2 giorni ha portato danni notevoli al Nord Italia. Questa volta, ad essere colpite sono state le zone di Vigevano (Pavia) e della Lomellina, dove una violenta grandinata ha imbiancato le strade e i terreni come fosse neve, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Registrati anche diversi allagamenti. Tra le immagini più emblematiche della violenza del temporale quella che arriva da Vigevano e che mostra un wc pieno di grandine, simbolo del rigurgito dei sistemi fognari. Si tratta di un fenomeno abbastanza comune in caso di forte maltempo e soprattutto grandine.

Le cause del fenomeno

Quando durante forti temporali grandine e pioggia risalgono dai sanitari (come wc, docce o lavandini), il problema è quasi sempre idraulico e legato a una pressione anomala nelle tubature o nella rete fognaria. Una delle cause principali è il sovraccarico della rete fognaria. Durante temporali intensi, infatti, la quantità d’acqua piovana può superare la capacità della rete fognaria pubblica. Se i sistemi fognari sono unitari (cioè raccolgono sia le acque nere che quelle meteoriche), l’acqua può risalire verso le abitazioni, soprattutto nei piani bassi o seminterrati. La grandine, inoltre, può intasare i pozzetti o i pluviali, bloccando il normale deflusso. Ecco spiegate le immagini insolite che arrivano da Vigevano, simbolo dei danni e dei disagi provocati dal forte maltempo che ha colpito la Lombardia nelle scorse ore.

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