Maltempo Marche, muro crollato ad Ascoli Piceno: donna “viva per miracolo”

È ancora sotto shock la commessa di un negozio di specialità siciliane, sfuggita per pochi minuti al crollo di un muro di contenimento di un orto privato, avvenuto poco dopo le 7.45 dopo forti piogge ad Ascoli Piceno, che ha travolto due vetture parcheggiate. “Avevo appena parcheggiato e mi ero allontanata per prendere un caffè. Ho sentito un forte rumore e, voltandomi, ho visto la mia macchina sommersa dalle cassette di plastica; poi mi sono resa conto che era venuto giù il muro di pietre a terra”, ha raccontato la donna.

“La mia dipendente era arrivata da poco, verso le otto meno un quarto – racconta il titolare del negozio, Salvatore Pappalardo – Ha parcheggiato l’auto ed è andata a prendere un caffè: pochi minuti dopo abbiamo trovato il disastro e poteva esserci lei dentro quella macchina: è viva per miracolo”.

Parte del muro di contenimento ha improvvisamente ceduto, e i detriti hanno sommerso le vetture parcheggiate lì vicino: distrutta una Citroen C3 appartenente a una studentessa mentre la Fiat Panda, utilizzata dalla commessa del negozio, ha riportato ingenti danni dopo essere stata sommersa dalle cassette di frutta trascinate da pietre, terra e fango.

Il muro era stato ristrutturato

Il muro, stando alle testimonianze raccolte, era stato oggetto di lavori di ristrutturazione conclusi la scorsa estate. “Prima dei lavori c’erano segnali di cedimento, segnalati anche dalla attigua parrocchia del Santissimo Crocifisso, che aveva sollecitato interventi – racconta Pappalardo -. Dopo il lavoro, quando pioveva, si vedeva però l’acqua continuare ad uscire dai buchi del muro, segno che qualcosa non funzionava nel drenaggio”.

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