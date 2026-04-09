Maltempo Molise, appello della figlia del disperso: “non fermate le ricerche di mio padre”

“Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile“. È l’appello lanciato in un video social da Angelica Racanati, figlia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile dopo il crollo del ponte sulla statale 16 a Montenero di Bisaccia. “Ogni minuto che passa è fondamentale. Il tempo, in situazioni come questa, può fare la differenza“, afferma la giovane, chiedendo alle istituzioni e alle forze impegnate nelle operazioni di “utilizzare ogni mezzo disponibile e ampliare le ricerche anche nelle zone limitrofe“.

Nel messaggio, rivolto anche alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli che indaga per omicidio colposo, la figlia parla di “dolore enorme” e di una “angoscia che cresce ora dopo ora”. “Mio padre merita di essere cercato senza sosta. Non è solo una richiesta formale: è il grido di una figlia e di una famiglia che ha bisogno di risposte“, aggiunge.

Le ricerche proseguono da giorni lungo il fiume Trigno e nell’area della foce, con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, sommozzatori e mezzi speciali oltre che della motovedetta della Guardia Costiera di Termoli.