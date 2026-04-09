Maltempo: proseguono le ricerche del disperso nel Trigno dopo il crollo del ponte

Proseguono senza interruzioni le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, il 53enne originario di Bisceglie scomparso dal 2 aprile in seguito al crollo parziale del ponte sulla statale 16 Adriatica, a Montenero di Bisaccia. L’uomo si trovava alla guida della propria auto al momento del cedimento della struttura, avvenuto durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Molise. Sul posto è impegnato un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del fuoco del comando di Campobasso, affiancati da squadre provenienti da altri comandi. Le operazioni sono gestite attraverso una sala operativa mobile allestita nell’area del crollo.

Le ricerche si concentrano lungo il corso del fiume Trigno, fino alla foce, e si estendono anche al tratto costiero. In campo sommozzatori, impegnati nella perlustrazione dei fondali in condizioni di visibilità nulla, e droni del nucleo Sapr per l’esplorazione delle zone più difficili da raggiungere. Operativi anche mezzi nautici, moto d’acqua e il nucleo Mo.Crab, specializzato negli interventi in ambiente acquatico, che sta monitorando rive fangose e aree costiere.

A supporto delle attività, le unità Tas2 si occupano della mappatura e georeferenziazione delle zone già controllate, mentre lungo il litorale sono in azione mezzi anfibi. Il gruppo operativo speciale (Gos) è impegnato nella rimozione dei detriti accumulati in prossimità della foce del fiume. Fondamentale anche il contributo delle unità Usar-M, intervenute per ispezionare l’area sotto la campata crollata e verificare la presenza di eventuali tracce sotto le macerie. Nella serata di ieri si è svolto un debriefing operativo tra le squadre impegnate, con l’obiettivo di fare il punto sulle attività già svolte e definire le strategie per le ricerche odierne.