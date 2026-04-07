Maltempo Molise, frana minaccia la più grande azienda agricola della regione a Frosolone

Una frana minaccia la più grande azienda agricola del Molise, a Frosolone, dove circa mille capi di bestiame sono a rischio. Questa mattina, il Presidente della Regione, Francesco Roberti, ha partecipato a un sopralluogo nelle aree interessate dal movimento franoso che ha colpito diverse zone del territorio comunale. La criticità riguarda in particolare la strada provinciale che collega Frosolone a Sant’Elena Sannita, interessata dallo smottamento che mette a rischio l’accesso all’allevamento. Sul posto anche l’amministrazione comunale e la Polizia municipale.

Il Comune, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, ha attivato un monitoraggio continuo delle aree più esposte, anche per il possibile coinvolgimento di infrastrutture strategiche come le condotte idriche. “L’attenzione sul territorio resta massima, la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio restano la nostra priorità”, fa sapere l’amministrazione comunale.

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