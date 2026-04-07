Maltempo Molise, collegamenti interrotti e famiglie da sfollare: il Presidente Roberti lancia l’allarme

Non solo problemi per i collegamenti, ci sono anche famiglie da sfollare. A lanciare l’allarme è il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che parla con AdnKronos di emergenza abitativa dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. “Le frane sono difficili da gestire e da mettere in sicurezza, soprattutto quando interessano centri abitati dove bisogna delocalizzare le famiglie e trovare per loro una sistemazione“, ha affermato. Il Presidente sottolinea comunque l’aspetto più critico in questo momento, quello dei collegamenti: “questa non è solo un’emergenza del Molise ma nazionale, perché l’Italia è divisa in due. In questo momento non si possono spostare mezzi e persone da nord a sud e viceversa”.

Situazione critica a Petacciato

A livello comunale, la situazione è altrettanto critica. Antonio Di Pardo, sindaco di Petacciato, dove si è riattivata la storica frana a seguito delle piogge dei giorni scorsi, descrive un quadro drammatico: “siamo rimasti isolati con tutti gli accessi interrotti. Stiamo lavorando con forze dell’ordine e Protezione Civile per garantire una messa in sicurezza temporanea”. E aggiunge: “stiamo cercando di sistemare le persone che dovranno essere evacuate, perché per la prima volta il terreno argilloso sotto le abitazioni si sta muovendo”. Nel frattempo, diverse famiglie sono già state evacuate dalle abitazioni situate lungo il percorso della frana.

Sul posto sono in corso continui sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici specializzati. In volo su un elicottero dei Vigili del Fuoco anche il geologo Nicola Sciarra, impegnato nel monitoraggio del fenomeno e atteso per un briefing operativo con le autorità locali.

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