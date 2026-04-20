Maltempo negli USA: piogge torrenziali nel Sud tra sollievo per la siccità e allerta alluvioni

Un’ampia perturbazione sta attraversando le regioni meridionali degli Stati Uniti, portando una serie di precipitazioni fondamentali per attenuare la grave siccità che ha colpito le pianure del Sud e il Sud/Est nelle ultime settimane. L’instabilità meteorologica è alimentata da una massa d’aria estremamente umida che si è stabilizzata sopra il Texas, posizionandosi lungo il bordo occidentale di un robusto sistema di alta pressione situato sopra le zone sudorientali del Paese. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate per tutta la giornata di lunedì, colpendo in modo particolare i settori centrali e meridionali dello stato texano, dove i terreni aridi iniziano finalmente a ricevere i primi apporti idrici consistenti. Sebbene l’acqua rappresenti una risorsa preziosa per le aree colpite dalla carenza idrica, l’intensità dei rovesci ha spinto le autorità locali a emettere allerte specifiche per il pericolo di alluvioni lampo. La configurazione atmosferica attuale suggerisce che il maltempo persisterà fino a martedì.

Città nel mirino e rischio alluvioni lampo

Le metropoli texane di Houston, San Antonio, Austin e Corpus Christi si trovano attualmente nella zona di massimo impatto del sistema temporalesco. Una linea frontale fungerà da punto focale per l’accumulo di umidità e piogge continue, con una criticità maggiore prevista per le aree della Hill Country. Per la città di Houston, la finestra temporale più pericolosa per piogge intense e temporali è identificata tra la mattina e il pomeriggio di martedì ora locale, quando l’attività elettrica e i tassi di precipitazione raggiungeranno il loro apice. A causa di queste condizioni, è stato attivato un livello di allerta 1 su 4 per il rischio di alluvioni lampo (flash flood), poiché la velocità di caduta dell’acqua potrebbe superare la capacità di assorbimento del suolo.

Evoluzione del fronte e bilancio idrico

Sebbene si prevedano ulteriori accumuli modesti, stimati tra i 25 e i 50 mm, ogni goccia contribuirà a migliorare lo stato della cronica siccità texana che ha messo a dura prova l’agricoltura e le riserve idriche locali. La minaccia di rovesci localizzati molto pesanti persisterà finché il sistema non si sposterà ulteriormente verso Est. Secondo le proiezioni attuali, il rischio di piogge violente inizierà a diminuire drasticamente verso martedì notte, quando masse d’aria molto più secche prenderanno il sopravvento, garantendo una tregua dopo ore di instabilità. La transizione verso condizioni meteorologiche più stabili permetterà di valutare i benefici reali portati da questo episodio perturbato, che ha agito come un importante, seppur rischioso, correttivo per il deficit pluviometrico regionale.