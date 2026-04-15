Maltempo Palermo, a Bagheria scuole chiuse e interventi d’emergenza nella notte | FOTO

Notte di forte maltempo a Bagheria, alle porte di Palermo, dove l’amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio e nella gestione delle criticità causate dalle piogge persistenti che hanno colpito il territorio. A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune ha disposto la sospensione delle attività didattiche nel plesso Bagnera, che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e nel plesso Castronovo. La decisione è stata presa in via precauzionale, in attesa degli interventi di ripristino necessari per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici. Restano invece regolarmente aperti tutti gli altri istituti della città.

Situazione critica anche nel cantiere della nuova scuola Senofonte, dove le intense precipitazioni hanno provocato un significativo allagamento: l’area risulta sommersa da oltre 1 metro d’acqua. È già stato programmato l’intervento immediato di idrovore per consentire lo svuotamento e la ripresa dei lavori in sicurezza. Fin dalle prime ore dell’alba, le squadre della Protezione civile sono operative anche nella frazione marinara di Aspra, tra le zone maggiormente colpite. Qui sono in corso interventi mirati per il drenaggio dell’acqua e la messa in sicurezza delle carreggiate interessate dagli allagamenti. L’obiettivo delle operazioni è quello di riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile, riducendo i disagi per la cittadinanza e prevenendo ulteriori rischi legati al maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.