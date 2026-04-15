Sicilia sotto la morsa del vortice ciclonico: nubifragi notturni a Palermo, risveglio spettrale a Zafferana Etnea | FOTO

L’intenso vortice ciclonico che sta attraversando l’area mediterranea continua a dettare i tempi di una primavera decisamente instabile in Sicilia. Mentre le regioni settentrionali iniziano a intravedere un graduale miglioramento, l’Isola resta il cuore pulsante del maltempo, con un centro di bassa pressione che staziona stabilmente in prossimità delle sue coste. Il risveglio di questa mattina a Zafferana Etnea offre uno spaccato emblematico di questa fase meteorologica, con una coltre di nebbia fittissima che ha avvolto il centro abitato rendendo l’atmosfera quasi sospesa e irreale. Le strade in pietra lavica, rese lucide e scure dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, si perdono in un grigio indistinto che riduce drasticamente la visibilità, segnale inequivocabile di una saturazione dell’aria figlia dei contrasti termici in atto. Questo scenario, documentato dalle immagini che giungono dai piedi dell’Etna, conferma la severità di un sistema perturbato che non accenna ad allentare la presa, mantenendo alta l’allerta su tutto il territorio regionale per l’intera giornata di oggi, mercoledì 15 aprile.

Notte di maltempo a Palermo e nei settori occidentali

Le ore notturne sono state segnate da fenomeni di particolare intensità, specialmente lungo la fascia occidentale della Sicilia. Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, scaricando ingenti quantità d’acqua in un breve lasso di tempo e mettendo a dura prova la viabilità cittadina. Nelle ultime 24 a Palermo si sono registrati circa 50 mm, e si sale fino ai 74 mm di Borgo Schirò (Monreale). Per allagamenti e presenza di detriti, a Bagheria (45 mm nella notte) l’amministrazione ha disposto la chiusura al traffico del sottopasso di viale Bagnera. L’instabilità è stata alimentata dal vortice afro-mediterraneo posizionato a Ovest dell’isola, che ha generato celle temporalesche capaci di colpire con estrema forza anche i settori settentrionali e centrali. La perturbazione ha portato con sé un netto calo delle temperature.

Zafferana Etnea: tra nebbia e temperature in picchiata

Ai piedi del vulcano, il risveglio è stato caratterizzato da una visibilità quasi nulla. Come mostrano le immagini inviateci da Antonella Infanta, Zafferana Etnea si è presentata stamattina immersa in un paesaggio ovattato, dove il grigio della nebbia si fonde con il basalto delle strade bagnate, mentre prosegue il “panico carburante”, le file totalmente ingiustificate di automobilisti. Questo fenomeno è la diretta conseguenza dell’umidità accumulata durante i rovesci della notte e del calo termico. La situazione meteorologica locale riflette la complessità del sistema ciclonico che, con la sua rotazione antioraria, richiama masse d’aria instabili direttamente sulla costa ionica e sull’entroterra etneo.

Venti forti e mari agitati: l’evoluzione nelle prossime ore

Le previsioni per il resto della giornata indicano ancora una spiccata instabilità. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata o localmente forte, disponendosi a rotazione ciclonica intorno al minimo di pressione. Questa ventilazione tesa renderà i mari molto mossi, con lo Ionio che risulterà agitato, creando potenziali disagi ai collegamenti marittimi. Nel corso del pomeriggio sono attesi nuovi fenomeni intensi, sotto forma di rovescio o temporale, che colpiranno prevalentemente le zone settentrionali e centrali della Sicilia. Un timido miglioramento è atteso soltanto a partire dalla serata, quando la perturbazione inizierà a spostarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie lungo la fascia meridionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.