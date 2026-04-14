Maltempo Puglia: dopo la morte della 12enne, scuole chiuse a Bisceglie, chiusi anche parchi e giardini

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto per oggi la “sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado” cittadine per consentire verifiche urgenti sulla stabilità degli alberi nelle aree verdi, in particolare quelle adiacenti agli edifici scolastici. Il primo cittadino ha anche firmato una ordinanza che “in via precauzionale” prevede, sempre per oggi, “la chiusura al pubblico di parchi, giardini pubblici recintati e del cimitero cittadino“. I provvedimenti arrivano a poche ore dalla morte di Alicia Amoruso, la 12enne travolta e uccisa da un grosso albero di pino sradicato dal forte vento in via Veneziano, nel rione Seminario.

La bambina, secondo quanto ricostruito, stava tornado a casa da scuola ieri quando l’albero le è crollato addosso, senza lasciarle scampo. Il sindaco Angarano ha anche attivato il Centro operativo comunale per monitorare a scopo precauzionale la situazione di aree verdi e parchi della città.

Proseguono le indagini sulla morte della 12enne

Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Trani che ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo contro ignoti, e disposto l’autopsia. L’incarico sarà conferito domani a Davide Ferorelli, dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Un messaggio di cordoglio è stato postato sui social dalla scuola frequentata dalla 12enne. “L’intera comunità scolastica della scuola secondaria di I grado Monterisi – si legge – si stringe attorno alla famiglia della nostra alunna Alicia Amoruso. In questo momento di enorme sconforto e incommensurabile dolore”. “La sua improvvisa e prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi“, conclude il post.

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