Un’altra vittima per il forte vento in Puglia: 16enne uccisa dalla caduta di un albero a Bisceglie

Altra tragedia in Puglia, dove si contano due vittime a causa del forte vento oggi. Dopo l’operaio colpito da un palo della luce a Taranto, un’altra tragedia ha colpito Bisceglie, nel Barese, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie già senza vita.

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