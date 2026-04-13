Palo della luce si stacca per il vento e colpisce un operaio: una vittima a Taranto

Tragedia questa mattina a causa del forte vento che sta sferzando la Puglia: un operaio è morto dopo essere stato colpito da un palo della luce mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto, probabilmente a causa del forte vento. L’operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.

La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni, dipendente della ditta Tec gen srl. L’impatto si è rivelato fatale: i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.

Operaio a Margherita di Savoia a causa del forte vento

Un operaio di 64 anni, originario di San Ferdinando di Puglia, è rimasto ferito gravemente questa mattina mentre era a lavoro in una azienda agricola di Margherita di Savoia, nel nord Barese. L’uomo sarebbe stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta, caduti da circa 5 metri di altezza, a causa del forte vento. Il 64enne, subito soccorso dal personale del 118, ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale che hanno richiesto un suo trasferimento, in codice rosso, in eliambulanza al policlinico Riuniti di Foggia. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, intervenuti insieme agli agenti della Polizia locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.