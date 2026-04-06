Maltempo Puglia: Esercito e Vigili del Fuoco al lavoro anche a Roseto Valfortore, isolata da 5 giorni | VIDEO

Squadre al lavoro nel Foggiano per riparare i gravi danni inferti dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi. Da questa mattina, personale del comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, in sinergia con quello dell’Esercito, si sta adoperando, nell’ambito del sistema di Protezione Civile, per superare l’emergenza che ha interessato il comune di Roseto Valfortore. Da cinque giorni, il piccolo comune dei Monti Dauni è isolato a seguito del crollo di parte della carreggiata della strada provinciale 130 che lo collega ai comuni della piana e al capoluogo dauno e degli eventi franosi che hanno interessato anche la provinciale 129, che collega Roseto a Biccari.

La strada su cui oggi si sta lavorando per ripristinare il collegamento con Roseto è la SP129, dove ieri si è registrata un nuovo cedimento. L’obiettivo di questo intervento urgente è riuscire a liberare almeno una carreggiata già mercoledì 8 aprile. Sulla SP130, la strada principale che collega la cittadina dauna al resto del territorio e a Foggia, gli interventi di messa in sicurezza dovrebbero iniziare domani.

Nei giorni scorsi, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro insieme al capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabio Ciciliano ha sorvolato in elicottero la zona, assicurando interventi immediati per togliere la città dall’isolamento.

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