Maltempo Puglia, forte vento nel Barese: decine di interventi, edifici evacuati nel campus universitario | FOTO

A causa del forte vento di scirocco che da questa mattina sta flagellando il capoluogo regionale e il nord Barese, i Vigili del Fuoco hanno realizzato diverse decine di interventi dalle prime ore della mattina a Bari, dai cartelli pubblicitari e dai segnali stradali pericolanti ai tanti rami spezzati, dai cornicioni precari ai diversi tetti di verande volati via. Tra gli interventi più particolari, la ringhiera di un balcone pericolante è stata prontamente rimossa dal quinto piano grazie all’ausilio dell’autoscala. Un abete di oltre 20 metri è caduto sulla palazzina adiacente ed è in fase di rimozione. Purtroppo l’ondata di maltempo ha provocato due vittime in Puglia a causa del forte vento.

Volano pannelli nel campus universitario a Bari: edifici evacuati

Alcuni pannelli metallici di copertura di edifici dell’Università di Bari che si trovano all’interno del campus universitario si sono staccati a causa delle forti raffiche di vento e sono volati per terra. Per questa ragione, UniBa ha disposto l’evacuazione degli studenti e del personale. Un analogo provvedimento di evacuazione è stato disposto a scopo precauzionale dal Politecnico che ha sede all’interno dello stesso campus.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.