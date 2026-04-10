Maltempo Puglia, l’Esercito ripristina la viabilità sulla SP129 nel Foggiano | VIDEO

“Completata la prima fase dei lavori di ripristino della viabilità sulla SP129, in provincia di Foggia, a cura dei militari dell’Esercito. L’intervento ha consentito di allargare la carreggiata, compromessa dall’ondata di maltempo che ha colpito l’area i primi giorni di aprile, e ristabilire la transitabilità della strada“. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa. “Un risultato – aggiunge – che permette la graduale riattivazione dei collegamenti, inclusi i servizi di trasporto pubblico locale, contribuendo al ritorno alla normalità per le comunità interessate”. “La Difesa prosegue nel suo impegno al fianco della collettività”, commenta il Ministro Guido Crosetto.