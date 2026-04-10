Maltempo Puglia, l’Esercito ripristina la viabilità sulla SP129 nel Foggiano | VIDEO

Maltempo Puglia, Crosetto: “la Difesa prosegue nel suo impegno al fianco della collettività”

Maltempo Puglia, l'Esercito ripristina la viabilità sulla SP129 nel Foggiano

Completata la prima fase dei lavori di ripristino della viabilità sulla SP129, in provincia di Foggia, a cura dei militari dell’Esercito. L’intervento ha consentito di allargare la carreggiata, compromessa dall’ondata di maltempo che ha colpito l’area i primi giorni di aprile, e ristabilire la transitabilità della strada“. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa. “Un risultato – aggiunge – che permette la graduale riattivazione dei collegamenti, inclusi i servizi di trasporto pubblico locale, contribuendo al ritorno alla normalità per le comunità interessate”. “La Difesa prosegue nel suo impegno al fianco della collettività”, commenta il Ministro Guido Crosetto.

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