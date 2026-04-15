Maltempo Puglia, zio della 12enne morta a Bisceglie: “è una tragedia che si poteva evitare”

“I responsabili si devono assumere la responsabilità di tutto quello che è successo, perché una famiglia è stata distrutta”. Lo dichiara Antonio Amoruso, zio di Alicia Amoruso, la bambina di 12 anni che lunedì 13 aprile è stata travolta e uccisa da un grosso albero di pino sradicato dal vento in via Veneziano a Bisceglie, nel nord Barese. “Quello che è successo a mia nipote non doveva succedere perché sono disgrazie che si possono evitare – continua – quella è una strada che è stata segnalata da più di un anno dai cittadini e non sono mai stati presi provvedimenti”. “Poteva succedere a chiunque ma si poteva evitare“, prosegue l’uomo, fratello del padre della piccola, che ricorda la nipote come “una bambina che amava lo sport ed era benvoluta dalle amiche”.

Intanto, la Procura di Trani ha notificato gli avvisi di garanzia a cinque dipendenti comunali, contestualmente al conferimento di incarico dell’autopsia e della consulenza tecnica. Gli indagati, accusati di concorso in omicidio colposo, sono dirigente, funzionari tecnici e istruttori della Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie e dello Sportello Patrimonio Demanio e Attività Manutentive.

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