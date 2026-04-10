Maltempo Sicilia, l’illusione delle piogge: invasi quasi vuoti e soffocati dal fango

Le precipitazioni abbondanti che hanno interessato il territorio siciliano negli ultimi mesi non sono riuscite a invertire la rotta di una crisi idrica che appare ormai strutturale e cronica. Il recente documento pubblicato dall’Autorità di Bacino, aggiornato allo scorso 1° marzo, fotografa una realtà preoccupante in cui la generosità del cielo si scontra con l’inefficienza di un sistema di raccolta ormai vetusto e compromesso. Nonostante il ritorno del maltempo, il volume d’acqua effettivamente stoccato all’interno delle dighe isolane resta ben al di sotto dei livelli di sicurezza necessari per garantire la serenità dei cittadini e delle imprese agricole. La discrepanza tra il potenziale teorico degli invasi e la realtà dei fatti evidenzia come la gestione della risorsa idrica non possa più dipendere esclusivamente dai fenomeni atmosferici. Serve una svolta decisa nella manutenzione delle infrastrutture per evitare che ogni goccia caduta vada sprecata in un reticolo di bacini che, oggi, sembrano funzionare soltanto a mezzo servizio rispetto alle loro reali possibilità storiche di accumulo.

I numeri del paradosso idrico: tra sabbia e capacità ridotta

La fotografia scattata dalla Regione Siciliana è impietosa. A fronte di una capacità potenziale di circa un miliardo di metri cubi d’acqua – volume che sarebbe teoricamente sufficiente a coprire l’intero fabbisogno dell’isola – le dighe ne contengono attualmente circa 536,11 milioni. Tuttavia, questo dato è parzialmente ingannevole: dal totale bisogna sottrarre circa 160 milioni di metri cubi di detriti, sabbia e terra accumulati sui fondali nel corso dei decenni e mai rimossi. L’acqua realmente utilizzabile scende quindi a circa 370 milioni di metri cubi, ovvero poco più di un terzo della capienza teorica. Analizzando i singoli invasi, emergono casi limite che spiegano bene la sofferenza del territorio: per quanto riguarda la Diga Garcia (Palermo) sono stati accumulati 30 milioni di metri cubi su una capacità di 80; nella Diga Pozzillo appena 53 milioni stoccati a fronte di un potenziale di 150 milioni; nella Diga Nicoletti solo 8,54 milioni presenti su una capacità di oltre 20 milioni.

Infrastrutture al collasso e il nodo dell’interrimento

Il problema non è legato esclusivamente alla scarsità di piogge, ma alla condizione di salute delle infrastrutture. Ad oggi, appena 25 delle 45 dighe siciliane risultano operative a pieno regime. Molti impianti sono ancora in attesa di collaudo o necessitano di interventi urgenti per risolvere criticità emerse durante le verifiche tecniche. Cinque invasi sono considerati virtualmente inutilizzabili a causa del cosiddetto “interrimento“. La presenza massiccia di fango e terra rappresenta la sfida più complessa e onerosa. Per anni le dighe sono state gestite come contenitori a perdere; oggi, svuotare un invaso dai sedimenti ha costi talmente elevati da essere paragonabili alla costruzione di una nuova struttura da zero. La necessità di interventi strutturali è impellente: dallo sfangamento al riefficientamento impiantistico e idraulico, fino ai consolidamenti statici necessari per riportare i bacini alla loro piena operatività.

Le contromisure della Regione: pozzi e rete idrica

Per far fronte alla grave crisi che ha colpito la Sicilia negli ultimi due anni, l’amministrazione guidata da Renato Schifani ha stanziato circa 170 milioni di euro, attingendo a fondi nazionali e regionali. Gli sforzi si sono concentrati principalmente su soluzioni d’emergenza per mitigare le perdite di una rete idrica definita “colabrodo” e sull’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. Gli interventi messi in campo hanno già permesso di recuperare 2mila litri al secondo di acqua attraverso lo scavo di nuovi pozzi e il ripristino di condotte ammalorate. Secondo il cronoprogramma del governo regionale, a questa portata si aggiungeranno ulteriori 1.500 litri al secondo entro i prossimi 6 mesi, per arrivare a un incremento finale di altri 500 litri al secondo nell’arco di 2 anni. Resta però il nodo degli invasi, il cui pieno recupero rimane l’unica vera polizza assicurativa contro i futuri periodi di siccità.