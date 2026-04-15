Maltempo Sicilia, pioggia e visibilità ridotta per la nebbia nei paesi etnei | FOTO

La Sicilia resta nella morsa del maltempo provocato dal ciclone Afro/Mediterraneo Ulla, che sta portando nubifragi, piogge persistenti e temporali sulle regioni del Centro-Sud. In Sicilia, il Palermitano fa i conti da questa mattina con allagamenti e disagi, mentre nel Catanese si riscontrano problemi di visibilità a causa di un’intensa nebbia fin dal mattino. Nel primo pomeriggio, la visibilità, anche a causa della pioggia, è ulteriormente diminuita nella zona di Zafferana Etnea e nelle località vicine di Mascalucia, Tremestieri Etneo, Pedara, Trecastagni, come dimostrano le immagini che ci invia Antonella Infanta da Zafferana Etnea. Intanto, sul fronte del “panico carburante”, continuano le file nei distributori della zona, mentre uno ha già esposto il cartello che indica l’esaurimento del carburante e ha chiuso.

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