Maltempo USA, notte di paura in Oklahoma: tornado impetuoso e fulmini senza sosta | VIDEO

Una supercella tornadica tra Covington ed Enid, in Oklahoma, sta offrendo uno spettacolo impressionante ma allo stesso tempo drammatico. Lampi continui illuminano il cielo delle Great Plains mentre, sotto la base scura della nube, un forte tornado ha già colpito l’area di Enid, trasformando in pericolo reale ciò che fino a poco prima sembrava solo una grande “show storm”.

Un muro di fulmini sopra le pianure

Nella zona di Covington, la supercella si è presentata inizialmente come un enorme mostro atmosferico in continua evoluzione: frequenti fulmini nube-terra, tuoni quasi ininterrotti e una struttura nuvolosa minacciosa che dominava l’orizzonte delle praterie dell’Oklahoma. L’atmosfera era carica, elettrica, con il cielo che si accendeva a intermittenza come in un film, ma con la consapevolezza che non si trattava solo di uno spettacolo naturale, bensì del preludio a qualcosa di potenzialmente distruttivo.

Dal “lightning show” al tornado forte

Con il passare dei minuti, la tempesta ha iniziato a mostrare una firma sempre più preoccupante. La base della nube si è organizzata, il mesociclone si è intensificato e quella che era “solo” una supercella a fulminazione incessante si è trasformata in una macchina tornadica a tutti gli effetti. Nei pressi di Enid, il temporale ha prodotto un forte tornado, descritto come particolarmente intenso, capace di colpire aree abitate e di causare danni significativi a strutture e abitazioni.

La transizione da “storm spettacolare” a minaccia concreta è stata rapida: in pochi istanti, la scena suggestiva fatta di fulmini e nuvole scolpite dal vento è diventata un’emergenza per chi vive lungo il percorso del vortice.

Un rischio concreto per chi si trova sul posto

Per chi osserva o documenta sul campo, questa è una delle situazioni più insidiose. Le supercelle dell’Oklahoma possono unire tre elementi pericolosi: pioggia intensa, grandine e tornado spesso parzialmente nascosti dalle precipitazioni. Il continuo bagliore dei fulmini può migliorare la visibilità a tratti, ma può anche ingannare, facendo sembrare lontano un pericolo che in realtà è molto vicino.

In questi casi, la priorità non è più la fotografia perfetta o il video spettacolare, ma la sicurezza: serve un riparo solido, un edificio ben costruito, un piano per mettersi al sicuro lontano da finestre e strutture fragili. Le strade che si riempiono di acqua e detriti, la visibilità ridotta e l’evoluzione rapida del tornado rendono estremamente rischioso qualsiasi avvicinamento.

Una serata che resterà impressa

Per le comunità di Covington, Enid e delle zone circostanti, questa supercella sarà ricordata a lungo: da un lato il fascino inquietante di un temporale quasi continuo, dall’altro la paura concreta di un tornado forte che sfiora o colpisce casa. È il paradosso delle Great Plains: il cielo offre uno degli spettacoli più grandiosi della natura, ma il prezzo, a volte, è altissimo per chi si trova sulla sua traiettoria.

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