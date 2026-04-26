Maltempo, USA sotto scacco: allerta meteo per 55 milioni di persone tra tornado e grandine gigante

L’area centrale e meridionale degli Stati Uniti sta affrontando un fine settimana di estrema vulnerabilità meteorologica, con oltre 55 milioni di cittadini che si trovano attualmente in una zona ad alto rischio per tempeste potenzialmente catastrofiche. Le segnalazioni di venti distruttivi e grandinate di dimensioni senza precedenti si stanno già moltiplicando, mentre i meteorologi monitorano con massima attenzione la formazione di supercelle capaci di generare tornado di intensità EF-3 o superiore. La minaccia principale si concentra in queste ore tra il Texas settentrionale e l’Oklahoma, territori già duramente colpiti nei giorni scorsi da eventi di estrema violenza, come il recente tornado EF-4 che ha devastato l’area di Enid. Le autorità locali hanno innalzato il livello di allerta a 4 su 5 per diverse contee, sottolineando come la stabilità atmosferica sia compromessa da un sistema ciclonico in rapida evoluzione. Si prevede che i fenomeni più violenti continueranno a manifestarsi nelle prossime ore, portando con sé chicchi di grandine grandi come palle da softball (circa 30 cm di circonferenza) in grado di perforare tetti e distruggere parabrezza in pochi istanti.

Tornado e supercelle: la situazione in Texas e Oklahoma

Le prime conferme di tornado al suolo sono arrivate da Archer City, in Texas, dove potenti supercelle hanno attraversato la regione settentrionale dello Stato. Attualmente, numerosi avvisi di emergenza restano attivi in Arkansas e Oklahoma, con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) che ha identificato un pericolo imminente per lo sviluppo di vortici distruttivi. L’intensità dei fenomeni è alimentata da una forte instabilità atmosferica che non accenna a diminuire, lasciando presagire una notte di massima allerta per i residenti delle zone colpite.

Dinamiche atmosferiche e aree di massima allerta

La configurazione meteorologica attuale vede una depressione in approfondimento che si muove attraverso il Texas Panhandle, associata da una “dryline” (linea di demarcazione dell’umidità) che si estende verso Sud. Contemporaneamente, un fronte caldo sta risalendo verso Nord attraverso l’Oklahoma e la regione dell’Ark-La-Tex. È proprio lungo queste linee di convergenza che si sta sprigionando la maggiore energia distruttiva. La combinazione di aria calda e umida proveniente dal Golfo e correnti più secche e instabili sta creando le condizioni ideali per la formazione di grandine con diametro superiore ai 10 cm. Si tratta di un fenomeno estremo che mette a serio rischio l’incolumità fisica e le infrastrutture civili, con raffiche di vento che hanno già toccato i 95 km/h presso l’aeroporto internazionale di Indianapolis.

La minaccia si sposta verso il Midwest

Il pericolo non si esaurirà nelle prossime ore. Per la giornata di domenica, una nuova area di bassa pressione si muoverà dalle Montagne Rocciose verso le Grandi Pianure, portando il rischio di tempeste severe verso il Kansas centrale e il Missouri occidentale. Il livello di allerta resta fissato a 3 su 5 per queste aree, con una possibile estensione dei fenomeni fino al Nebraska entro il pomeriggio. Gli esperti prevedono che il sistema possa intensificarsi ulteriormente tra domenica e lunedì, mantenendo alto il potenziale per tornado isolati e venti lineari capaci di abbattere alberi e linee elettriche.