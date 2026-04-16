Maltempo USA, tempesta nel Midwest: danni record in Michigan e grandinata estrema in Ohio | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha investito il Midwest degli Stati Uniti nelle scorse ore, lasciando una scia di distruzione che va dal Michigan fino all’Ohio, dove chicchi di grandine grandi come palle da golf hanno martellato la città di Bedford. Nel Michigan, raffiche di vento fino a 113 km/h hanno flagellato il campus dell’università statale, sradicando alberi secolari e scoperchiando parzialmente la storica Yost Ice Arena, mentre migliaia di persone sono rimaste senza energia elettrica. Il National Weather Service è attualmente al lavoro per confermare il passaggio di uno o più tornado ad Ann Arbor, dove i danni strutturali hanno costretto alla chiusura delle scuole pubbliche e all’interruzione dei sistemi di sicurezza. Nonostante la gravità della situazione e le strade allagate, la vita prosegue a fatica tra presentazioni universitarie e squadre di soccorso impegnate a ripristinare i servizi essenziali. Il sindaco Christopher Taylor ha mobilitato ingegneri strutturisti per valutare la stabilità degli edifici pubblici colpiti dalla furia del vento e dalla pioggia incessante. Il sistema perturbato è ancora attivo e si sta spostando verso Est, portando con sé la minaccia di nuovi fenomeni estremi in un’area già profondamente provata dalle intemperie.

Emergenza tornado in Wisconsin

Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza dopo che almeno 3 tornado hanno colpito lo stato durante la settimana. La capitale Madison è stata colpita da grandine di dimensioni eccezionali, variabili tra una palla da golf e una da baseball. Nel Michigan settentrionale, la tempesta ha causato anche un grave danno ecologico: un’interruzione di corrente presso una struttura ittica statale ha bloccato i sistemi di ossigenazione, portando alla morte di 1.750 trote iridee. Scott Heintzelman, della divisione pesca, ha definito l’accaduto un evento devastante per la fauna locale del fiume Little Manistee.

Fiumi in piena e allerta inondazioni

La pioggia battente, che ha raggiunto picchi di oltre 6 cm nel Sud/Est del Michigan, sta mettendo a dura prova gli argini dei fiumi. Nel Wisconsin, il fiume omonimo ha superato il livello di guardia di oltre mezzo metro vicino alla città di Portage, con il rischio di un ulteriore innalzamento. Nel Nord del Michigan, il distretto scolastico di Cheboygan ha sospeso le lezioni a causa delle inondazioni provocate dallo scioglimento delle nevi e dalle precipitazioni record che hanno gonfiato il Black Lake, costringendo le autorità a utilizzare pompe idrauliche e a sollevare i ponti per gestire il flusso d’acqua verso il lago Huron.

Le previsioni: verso il caldo record sulla costa Est

Bill Bunting, meteorologo del Storm Prediction Center, ha spiegato che ci troviamo di fronte a un “pattern meteorologico molto dinamico“, causato dall’incontro tra aria estremamente umida e una forte corrente a getto. Il sistema temporalesco, che ha già generato oltre 400 segnalazioni tra tornado e venti distruttivi, si sta ora muovendo verso la Pennsylvania e l’area di Buffalo. Mentre il Midwest conta i danni, la costa orientale si prepara a una situazione opposta: nel fine settimana, città come New York, Philadelphia e Washington D.C. potrebbero affrontare temperature record con un’ondata di caldo eccezionale.