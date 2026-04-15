Maltempo USA, temporali devastanti nel Michigan: danni diffusi ad Ann Arbor, allerta alluvioni | FOTO

Forti temporali si sono abbattuti su alcune zone del Michigan nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, danneggiando due piste di pattinaggio e altre strutture, e sradicando alberi vicino al campus principale dell’Università del Michigan. Le squadre del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) stanno ispezionando i danni in diverse località, tra cui Ann Arbor, per determinare se si fossero verificati uno o più tornado, ma fino a questa mattina (ora locale) non ne era stato confermato alcuno. I danni sembrano invece essere stati causati da una linea di temporali che si è spostata sul Michigan dall’Iowa, dal Wisconsin e dall’Illinois, ha affermato la meteorologa Sara Schultz.

Una raffica di vento di 112,6km/h è stata segnalata alle 1:49 di mercoledì mattina presso lo stadio di football dell’università, mentre raffiche di 111km/h e 99,8km/h sono state segnalate rispettivamente all’aeroporto di Willow Run e all’aeroporto metropolitano di Detroit, ha detto Schultz.

Danni diffusi ad Ann Arbor

Oggi, strade e quartieri di molte comunità del sud-est del Michigan sono stati allagati. Alcuni edifici scolastici pubblici di Ann Arbor hanno subito danni strutturali e molti sono rimasti senza corrente (nella gallery scorrevole in alto i danni riportati dalla città). “Il passaggio sicuro per pedoni e autobus è compromesso in gran parte della città a causa di linee elettriche abbattute, allagamenti, rotture di condutture idriche, fughe di gas, alberi caduti e detriti“, ha dichiarato il distretto sulla sua pagina Facebook. Scuole e uffici del distretto sono rimasti chiusi a causa di quello che i funzionari definiscono un’interruzione della fibra ottica che ha interessato i sistemi antincendio, telefonici e di videosorveglianza, nonché l’accesso agli edifici. Non è stato immediatamente chiaro se l’interruzione della fibra ottica sia correlata alla tempesta.

Il sindaco di Ann Arbor, Christopher Taylor, ha affermato che gli ingegneri strutturali stanno valutando i danni a un muro della pista di pattinaggio su ghiaccio del Veterans Memorial Park. Parte del tetto della pista di pattinaggio su ghiaccio Yost dell’università è stata divelta.

Allerta alluvioni ed evacuazioni

Le tempeste hanno scaricato fino a 63mm di pioggia in alcune zone del Michigan sudorientale, portando all’allerta alluvioni in gran parte della Lower Peninsula orientale, del Michigan sudorientale, dell’Indiana settentrionale e dell’Ohio nordoccidentale.

Ieri sera è stato emesso un avviso di evacuazione per le zone basse della contea di Cheboygan, nel nord-est del Michigan, a seguito della rottura di un argine nel bacino idrografico del Little Black River. La rottura, in un’area a nord-ovest di Cheboygan e a ovest del Lago Huron, non è correlata agli interventi per forzare il flusso d’acqua dalla diga di Cheboygan verso il lago, mentre il livello dell’acqua continua a salire dopo giorni di piogge e fusione della neve invernale, ha dichiarato l’Ufficio di gestione delle emergenze della contea sulla sua pagina Facebook.