Marchi storici, Meloni: “patrimonio identitario e motore del futuro del Made in Italy”

“Oggi celebriamo i marchi storici, un pezzo fondamentale di quell’identità che ci viene riconosciuta nel mondo: la Patria del bello, del buono, del ben fatto. Perché questo è quello che siamo, e che dobbiamo essere in grado di valorizzare, promuovere e sostenere sempre di più. È l’obiettivo che questo Governo si è posto fin dal suo insediamento, portando avanti una strategia chiara capace di valorizzare i nostri punti di forza”. Con queste parole il premier Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento, evidenziando il ruolo centrale dei marchi storici nella costruzione e nel rafforzamento dell’identità italiana nel mondo. Un patrimonio che non è solo simbolico, ma rappresenta una leva concreta di sviluppo economico e culturale. L’iniziativa “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme all’Associazione Marchi Storici d’Italia, si inserisce proprio in questa prospettiva, puntando a consolidare e rilanciare le eccellenze produttive nazionali. Il riferimento alla “Patria del bello, del buono, del ben fatto” sintetizza una visione che unisce tradizione e innovazione, elementi chiave del sistema Italia.

Le imprese italiane nella sfida della congiuntura globale

“Oggi celebriamo la forza, il protagonismo, la diversificazione produttiva delle nostre imprese. Lo facciamo in una fase complessa, probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, ma con una consapevolezza: che l’Italia può dimostrare ancora una volta di che pasta è fatta, è in grado di raggiungere nuovi traguardi. Perché è la nostra storia che parla per noi: nei momenti più difficili abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lo abbiamo fatto, e possiamo rifarlo”. Nel passaggio dedicato al contesto economico, Meloni ha riconosciuto le difficoltà del momento storico, ma ha ribadito la capacità di resilienza del tessuto produttivo italiano. Le imprese, secondo il premier, rappresentano un pilastro fondamentale per affrontare le sfide globali, grazie alla loro capacità di adattamento e alla diversificazione delle attività. Il richiamo alla storia nazionale diventa così un elemento di fiducia, una base su cui costruire nuove strategie di crescita. In questo scenario, il sostegno istituzionale si affianca alla determinazione degli imprenditori, creando una sinergia necessaria per superare le criticità e cogliere nuove opportunità.

Un messaggio diretto a imprenditori e lavoratori

“Voglio ripetere ai nostri imprenditori e ai nostri lavoratori un messaggio tanto semplice quanto, credo, potente: credete nell’Italia, credete in ciò che siamo, credete nelle nostre e nelle vostre potenzialità. Cogliete ogni occasione e trasformatela in opportunità, come nessun altro sa fare. Noi ci siamo e saremo sempre al vostro fianco. E non ci stancheremo di fare la nostra parte, per costruire un’Italia più forte, solida e prospera. Ma, soprattutto, più fiera e orgogliosa di sé stessa”. Il messaggio del presidente del Consiglio si rivolge direttamente a chi ogni giorno contribuisce alla crescita del Paese, sottolineando l’importanza della fiducia e della capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di sviluppo. La centralità del lavoro e dell’impresa emerge come elemento imprescindibile per il futuro dell’Italia, con un impegno dichiarato da parte del Governo a sostenere questo percorso. L’appello alla fiducia non è solo retorico, ma si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento del sistema produttivo nazionale, che passa attraverso politiche di supporto e valorizzazione delle competenze.

Il traguardo dei mille marchi storici e il loro impatto economico

“Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l’Italia la Nazione dell’ingegno, della creatività, della bellezza. E lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: i mille Marchi storici di interesse nazionale, iscritti nel registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “È un traguardo – sottolinea Giorgia Meloni – che racconta tanti aspetti della nostra identità, e di quello che ci caratterizza come italiani. Ci parla del talento dei nostri imprenditori, della vitalità delle nostre imprese, dell’eccellenza industriale dei nostri produttori. E di un tessuto dinamico e solido, come quello dei marchi storici, che genera quasi 100 miliardi di fatturato e dà lavoro a oltre 350 mila persone. Ci racconta, in altre parole, un’Italia che non si è mai accontentata e che ha sempre sognato in grande. Che non si è arresa alle mediocrità, che non si è fermata alla prima difficoltà, ma che ha sempre osato e ha avuto il coraggio di fissare obiettivi sempre più ambiziosi”. Il raggiungimento dei mille marchi storici rappresenta quindi non solo un risultato simbolico, ma anche un indicatore concreto della forza economica del settore. I numeri citati evidenziano l’impatto significativo di queste realtà sul sistema produttivo nazionale, confermando il loro ruolo strategico nello sviluppo del Made in Italy e nella proiezione internazionale del Paese.