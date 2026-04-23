Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade ANAS

Saranno circa 95 milioni i veicoli in circolazione sulla rete Anas, società del Gruppo FS, da oggi fino al 3 maggio, in occasione del maxi ponte di primavera che unisce la Festa della Liberazione al 1° maggio. Un flusso imponente che segna un deciso aumento della mobilità su tutto il territorio nazionale. Secondo le stime, rispetto al traffico ordinario settimanale si registrerà già da oggi un incremento del 6%, dato che si confermerà anche per la giornata di venerdì 24 aprile. Una lieve flessione è prevista invece per sabato 25 aprile (-11%), quando si distribuiranno le partenze verso tutte le principali destinazioni.

A garantire sicurezza e fluidità della circolazione sarà un imponente dispiegamento di forze. “Nel corso del maxi ponte di primavera – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – Anas aumenterà la sorveglianza e verrà garantita la presenza ininterrotta del personale con 2500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unità nelle Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Il nostro impegno è da sempre quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione con il monitoraggio delle nostre sale operative in stretta collaborazione e sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Al nostro quotidiano lavoro aggiungiamo l’invito a tutti gli utenti della strada di guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni per un viaggio sereno e sicuro”.

Le mete preferite dai viaggiatori si confermano le regioni del Centro, del Sud e le Isole, con una forte attrazione per le località balneari. Un nuovo picco di traffico è atteso a partire da giovedì 30 aprile, con aumenti medi del 6% e punte fino al 10% nel Centro-Sud, che raggiungeranno il 13% in Sicilia e Sardegna. Il controesodo si concentrerà nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con un incremento dell’8% previsto per la giornata di domenica. Tra le arterie più interessate figurano l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, l’A19 “Palermo-Catania”, la statale 16 “Adriatica”, la statale 6 “Appia”, la statale 106 “Jonica” e la statale 18 “Tirrenia Inferiore”.

Per agevolare la circolazione, è prevista la sospensione del traffico dei mezzi pesanti nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile, nonché venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio, nella fascia oraria dalle 9 alle 22. Anas rinnova infine l’invito agli automobilisti a mantenere comportamenti prudenti alla guida, rispettando il Codice della Strada e evitando distrazioni, per garantire viaggi sicuri e sereni durante uno dei periodi di maggiore traffico dell’anno.