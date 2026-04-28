Megattera intrappolata nel Baltico: al via la fase decisiva del salvataggio

Potrebbe essere arrivato il momento decisivo per il salvataggio della megattera arenatasi nel Mar Baltico, al largo dell’isola tedesca di Poel. Dopo settimane di monitoraggio e tentativi di intervento, i veterinari coinvolti nell’iniziativa privata hanno dichiarato che l’animale è ora idoneo al trasporto. La balena, lunga circa 12 metri e del peso stimato di 12 tonnellate, è bloccata dal 31 marzo in una baia poco profonda nel golfo di Meclemburgo, vicino a Wismar. In passato si era già arenata più volte lungo la costa, riuscendo tuttavia a liberarsi autonomamente. Questa volta, però, la permanenza prolungata in acque basse ha reso necessario un intervento più strutturato.

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Ambiente del Land, Till Backhaus, le condizioni dell’animale sono considerate buone: la respirazione è regolare, profonda e silenziosa, segno di uno stato di salute stabile nonostante le difficoltà. Le autorità regionali hanno dato il via libera a un piano operativo complesso. L’intervento prevede l’utilizzo di cinghie per guidare la megattera attraverso un canale appositamente scavato, fino a una chiatta riempita d’acqua. Una volta caricata, la balena dovrebbe essere trasportata verso il Mare del Nord, dove potrà finalmente tornare in acque più profonde e adatte alla sua sopravvivenza. Le prossime ore saranno cruciali per il successo dell’operazione, che rappresenta una sfida logistica e ambientale di grande rilievo.