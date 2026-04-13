Messina, controlli serrati della Polizia Metropolitana: stretta su ambiente, bracconaggio e sicurezza stradale | FOTO

La Polizia Metropolitana di Messina rafforza la sua presenza sul territorio con controlli sempre più serrati e coordinati, concentrandosi su bracconaggio, reati ambientali e infrazioni al codice della strada. L’azione del corpo non si limita alla repressione: mira a garantire sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente, con interventi mirati e costanti in diversi settori della vita cittadina e rurale. Negli ultimi interventi, gli agenti sono intervenuti nell’agro di Milazzo, sequestrando numerosi richiami illegali utilizzati per la cattura delle quaglie. Questa pratica, vietata dalla legge a tutela della fauna selvatica, rappresenta una minaccia per l’equilibrio dell’ecosistema locale. L’operazione sottolinea l’attenzione costante della PolMetro verso la protezione della biodiversità e la prevenzione di comportamenti illeciti che danneggiano l’ambiente.

Gli altri interventi

Parallelamente, i controlli hanno permesso di individuare e sequestrare una discarica abusiva nel territorio di Francavilla di Sicilia. L’intervento conferma l’impegno del corpo nella lotta contro la gestione illecita dei rifiuti, contrastando pratiche che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente circostante. Questa attività rientra in una strategia più ampia di monitoraggio e tutela del territorio, con l’obiettivo di prevenire il degrado e promuovere comportamenti responsabili tra cittadini e imprese. Le attività di controllo si sono estese anche al settore produttivo: numerose aziende sono state sottoposte a verifiche riguardanti il possesso delle autorizzazioni ambientali, con particolare riferimento all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Questo strumento rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la conformità alle normative vigenti, assicurando che le attività produttive operino nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza della comunità.

Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Metropolitana ha intensificato i controlli lungo le principali arterie provinciali e nel Comune di Messina. Le operazioni hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni: diverse patenti sono state sospese per l’uso del telefono cellulare alla guida, mentre veicoli privi di copertura assicurativa o revisione sono stati individuati e multati. Queste azioni, concrete e mirate, contribuiscono a ridurre il rischio di incidenti, migliorando la sicurezza quotidiana di automobilisti e pedoni. Tutte queste attività rientrano in un più ampio piano di potenziamento operativo del corpo, guidato dal neocomandante, colonnello Domenico Martino.

L’obiettivo è quello di qualificare ulteriormente gli interventi e rafforzare la sicurezza urbana, con una presenza sempre più incisiva sul territorio e un approccio integrato alle diverse aree di competenza. L’azione della Polizia Metropolitana proseguirà nei prossimi mesi, con un’attenzione crescente alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle condotte illecite. L’obiettivo rimane una progressiva riqualificazione del territorio, con un presidio capillare e una risposta tempestiva alle esigenze della comunità, per garantire sicurezza, legalità e qualità della vita a tutti i cittadini.

“Le attività della Polizia Metropolitana – afferma il vice sindaco metropolitano Flavio Santoro – confermano l’impegno costante di Palazzo dei Leoni nel garantire sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente su tutto il territorio provinciale, assicurando una presenza efficace e coordinata a servizio della comunità”.