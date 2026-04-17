Messina, peschereccio in avaria rischia l’impatto sugli scogli: salvataggio provvidenziale nello Stretto

Un pomeriggio di grande tensione si è trasformato in una dimostrazione di efficienza per la sicurezza marittima nello Stretto. Nella giornata di mercoledì 15, un peschereccio di circa 25 metri ha vissuto momenti di estremo pericolo mentre transitava nell’area di Pace, a Messina. A causa di un improvviso e critico guasto al motore, l’imbarcazione ha perso completamente la capacità di manovra, restando in balia delle correnti. La forte deriva e le condizioni meteomarine avverse hanno spinto rapidamente l’unità verso la costa, rischiando un disastroso impatto contro la barriera degli scogli che avrebbe potuto compromettere l’integrità dello scafo e la sicurezza dell’equipaggio.

L’intervento coordinato della Guardia Costiera e dei soccorritori

Non appena è scattata la segnalazione di emergenza, la Capitaneria di porto di Messina ha preso il comando delle operazioni, attivando in pochissimi minuti una complessa macchina dei soccorsi. La rapidità di esecuzione è stata il fattore determinante per scongiurare il peggio. Sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono intervenuti tempestivamente i Piloti del porto e i rimorchiatori stabilmente operativi nello scalo peloritano. Questa task force ha raggiunto il peschereccio proprio quando la distanza dalla riva si faceva preoccupante, riuscendo a bloccare la deriva e a mettere in sicurezza l’imponente unità da pesca prima che potesse avvenire l’incaglio.

Professionalità e sicurezza nello Stretto di Messina

Le fasi salienti del recupero hanno visto i rimorchiatori agganciare con perizia l’unità in avaria, mentre la motovedetta CP 2088 della Guardia Costiera monitorava costantemente l’area per garantire la sicurezza della navigazione e l’assistenza ai marittimi a bordo. Una volta ripristinata la funzionalità minima del mezzo, il peschereccio è stato scortato con estrema cautela fino all’uscita dello schema di separazione del traffico, una zona particolarmente sensibile per la circolazione navale nello Stretto. L’intera operazione si è conclusa con successo, confermando l’importanza della preparazione tecnica degli operatori portuali messinesi.

Sinergia operativa contro i rischi ambientali

L’episodio di Pace riaccende i riflettori sull’importanza del sistema di risposta alle emergenze marittime in un tratto di mare complesso come quello siciliano. La perfetta integrazione tra le diverse componenti operative ha permesso non solo di tutelare la vita umana, ma anche di prevenire possibili danni all’ambiente marino che un eventuale sversamento di carburante avrebbe causato in caso di naufragio. La prontezza mostrata dai soccorritori sottolinea ancora una volta come la cooperazione tra autorità marittime e servizi tecnico-nautici rappresenti la garanzia principale per la tutela del territorio e della sicurezza in mare.