Metano fuoriesce dalla cometa interstellare 3I/ATLAS mentre lascia il Sistema Solare

La cometa interstellare 3I/ATLAS sta ora uscendo dal nostro Sistema Solare, per non farvi più ritorno. La cometa è stato solo il terzo oggetto mai rilevato proveniente dall’esterno del nostro Sistema Solare. Viaggiando ad alta velocità, ha compiuto un’orbita attorno al Sole a una distanza di 1,5 UA (un’UA, o unità astronomica, è la distanza tra la Terra e il Sole) nell’ottobre del 2025; ad aprile, ha superato l’orbita di Giove ed è in procinto di lasciare il Sistema Solare. 3I/ATLAS ha un diametro di oltre un chilometro ed è composta da polveri e ghiacci provenienti dal lontano sistema planetario da cui ha avuto origine.

Utilizzando la strumentazione avanzata del telescopio spaziale James Webb (JWST), i ricercatori del Caltech hanno esaminato le emissioni nel medio infrarosso (lunghezze d’onda della luce 10 volte più lunghe di quelle visibili all’occhio umano) emesse da 3I/ATLAS durante il suo avvicinamento al Sole, nel tentativo di comprendere l’ambiente remoto in cui si è formata la cometa. Lo studio è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

“È un oggetto molto interessante“, afferma Matthew Belyakov, studente di dottorato del Caltech e autore principale del nuovo studio. “Ha viaggiato attraverso la galassia per almeno un miliardo di anni. L’elevata velocità con cui ci è passata accanto ha offerto solo una breve finestra temporale per studiarla”.

Gli oggetti interstellari

Durante la formazione del nostro Sistema Solare, innumerevoli planetesimi – piccoli agglomerati di roccia e ghiaccio – si sono aggregati per formare la Terra e altri pianeti. 3I/ATLAS è un esempio di planetesimo proveniente da un altro sistema planetario e, come tale, contiene rapporti e composizioni di composti chimici diversi rispetto agli oggetti del nostro sistema. Gli strumenti a bordo del JWST sono in grado di rilevare e mappare molti di questi composti provenienti dalla cometa, fornendo indicazioni sulla loro formazione nel sistema solare di origine.

Altri due oggetti interstellari hanno precedentemente visitato il nostro Sistema Solare: il primo, designato 1I e noto come “Oumuamua”, non presentava attività cometaria al momento della sua scoperta nel 2017; il secondo, 2I/Borisov, scoperto nel 2019, era relativamente debole. Al contrario, 3I/ATLAS è una cometa molto brillante, il che la rende un obiettivo primario da analizzare con la sofisticata strumentazione del JWST.

Lo studio

La superficie della cometa è stata irradiata dai raggi cosmici durante il suo lungo viaggio, e quindi i suoi ghiacci superficiali più volatili, come il metano, venivano emessi solo debolmente durante l’avvicinamento alla Terra. Tuttavia, mentre 3I/ATLAS stava lasciando il nostro Sistema Solare a dicembre, l’analisi di Belyakov con il JWST ha mostrato che la cometa ha iniziato a emettere metano in modo crescente a causa del riscaldamento da parte del nostro Sole.

Questo cambiamento indicava che 3I/ATLAS aveva perso il suo antico strato esterno e aveva iniziato a fondere i suoi strati ghiacciati interni, il che significa che le osservazioni effettuate su 3I/ATLAS dopo il suo avvicinamento rivelano la composizione sottostante di questo oggetto unico, non solo la composizione chimica dei suoi strati superficiali irradiati.

“Il JWST osserverà 3I/ATLAS un’ultima volta questa primavera“, afferma Belyakov. “Sta già diventando difficile da osservare; ora è vicino a Giove”.

Il team ha anche osservato la composizione della polvere di 3I/ATLAS, i cui risultati saranno pubblicati in un prossimo articolo.