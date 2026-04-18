Meteo, +29°C a Roma e Firenze: è il giorno più caldo dell’anno, ma i record di aprile restano lontanissimi | DATI

Si intensifica il caldo sull’Italia in questo weekend caratterizzato dalla rimonta dell’anticiclone che sta garantendo temperature miti superiori ai +25°C e tempo stabile su gran parte del Paese. Si tratta del giorno più caldo dell’anno finora. Le temperature massime sono in aumento rispetto a ieri e i due valori più emblematici della situazione meteorologica attuale che sta vivendo il Paese sono quelli registrati a Firenze e Roma: la stazione meteorologica di Firenze Orto Botanico ha registrato una massima di +29,1°C, mentre quella di Roma EUR di +28,7°C. Si tratta di temperature elevate, notevoli in entrambi i casi: parliamo di quasi 10°C sopra le medie del periodo, valori che di solito si raggiungono a inizio-metà giugno e dunque sono più valori estivi che primaverili.

I precedenti storici a Firenze e Roma

Ma non si tratta di temperature record. Già ieri a Firenze si erano toccati i +28°C. A Firenze, le temperature più alte di aprile hanno superato i +30°C in più occasioni 60-70-80 anni fa. Il record mensile per aprile a Firenze è superiore ai +31°C. Ecco, nel dettaglio, i dati che dimostrano come il passato sia stato spesso ben più rovente:

+31,2°C registrati nell’aprile del 2012

registrati nell’aprile del +30,6°C registrati nell’aprile del 1949

registrati nell’aprile del +29,2°C registrati nell’aprile del 1968

registrati nell’aprile del +28,4°C registrati l’8 aprile del 1961 (un dato impressionante poiché avvenuto nella prima decade)

registrati l’8 aprile del (un dato impressionante poiché avvenuto nella prima decade) +28,2°C registrati nell’aprile del 1968 e nell’aprile del 2013

A Roma, un valore documentato nelle serie storiche è di +29,8°C nell’aprile 1800 e 1926 alla stazione del Collegio Romano (attiva dal XVIII secolo), che costituisce la fonte climatologica ufficiale di riferimento per la città.

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