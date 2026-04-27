Meteo, spettacolare alone solare nei Caraibi: il cielo sopra Guadalupa incanta | FOTO

A Saint-François, Guadalupa, un suggestivo alone solare ha illuminato il cielo sopra l’isola caraibica nella giornata odierna, regalando uno spettacolo affascinante e insolito. Il fenomeno, ben visibile attorno al Sole, si è presentato come un anello luminoso quasi perfetto, attirando l’attenzione di residenti e osservatori. Si tratta di un cosiddetto “solar halo”, un fenomeno ottico atmosferico che si verifica quando la luce del Sole attraversa sottili nubi alte, composte da minuscoli cristalli di ghiaccio. In particolare, queste nubi – note come cirri o cirrostrati – si trovano a quote elevate, spesso oltre i 6-7 chilometri, nella parte superiore della troposfera.

I cristalli di ghiaccio, dalla tipica forma esagonale, agiscono come piccoli prismi naturali. Quando la luce li attraversa, viene deviata secondo angoli ben precisi, dando origine al caratteristico cerchio luminoso attorno al Sole, generalmente a circa 22 gradi di distanza. In alcuni casi, come in questo, l’anello può mostrare leggere sfumature di colore, simili a un delicato arcobaleno.

Nonostante il suo aspetto spettacolare, si tratta di un fenomeno relativamente comune nelle regioni tropicali e subtropicali, dove la presenza di nubi alte è frequente. Tuttavia, la nitidezza e la simmetria osservate in questa occasione lo rendono particolarmente degno di nota. Eventi come questo continuano a dimostrare quanto l’atmosfera terrestre sia capace di offrire scenari sorprendenti, spesso visibili semplicemente alzando lo sguardo al cielo.