Missione Artemis II: potrebbe essere il rientro più veloce della storia

Mentre la Luna svanisce rapidamente nei piccoli finestrini della capsula Orion, battezzata Integrity, i 4 astronauti della missione Artemis II si preparano a scrivere un nuovo capitolo fondamentale nell’esplorazione dello Spazio profondo. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen stanno attualmente precipitando verso l’atmosfera terrestre, trascinati da una forza gravitazionale che si fa ogni ora più intensa e irresistibile per il loro veicolo. Nella notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, l’equipaggio affronterà la fase più critica e spettacolare dell’intera missione: un rientro atmosferico a velocità mai raggiunte prima da un essere umano nella storia. I calcoli della NASA indicano che la capsula colpirà i primi strati dei gas terrestri a circa 40mila km/h, e potrebbe quindi superare lo storico record stabilito dall’Apollo 10 nel lontano 1969. Si tratta di un momento di tensione estrema che mette alla prova la resistenza fisica dei protagonisti e l’ingegneria d’avanguardia dello scudo termico della navicella. Questo tuffo nell’ignoto rappresenta il culmine di anni di test e sacrifici tecnologici volti a riportare stabilmente l’uomo oltre l’orbita bassa terrestre per le prossime generazioni.

Una manovra di precisione verso il Pacifico

Per garantire che questo appuntamento con la storia avvenga senza intoppi, l’equipaggio ha eseguito nelle scorse ore una manovra di correzione della traiettoria cruciale. I propulsori di Integrity si sono accesi per 15 secondi, producendo una variazione di velocità millimetrica di circa 50 cm al secondo. Questa piccola spinta è stata però sufficiente a posizionare la capsula sulla rotta esatta per lo splashdown.

L’ammaraggio è previsto per le 02:07 ora italiana di sabato 11 aprile nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego. Le operazioni di recupero sono già entrate nel vivo: la nave della Marina statunitense USS John P. Murtha ha lasciato il porto e si sta dirigendo verso il punto di incontro. I tecnici della NASA monitorano costantemente il meteo per affinare le coordinate, assicurando che i 4 astronauti vengano estratti dalle acque subito dopo l’apertura dei paracadute.

La sfida termica e la nuova strategia di volo

Il rientro nell’atmosfera a circa 40mila km/h comporta sollecitazioni termiche brutali. Sebbene la missione Artemis I avesse già testato lo scudo, l’analisi post-volo aveva rivelato alcune crepe inaspettate nel materiale protettivo. In quell’occasione era stata utilizzata la tecnica dello “skip re-entry“, un rientro a balzi che sembra aver causato uno stress eccessivo sulla struttura a causa delle violente fluttuazioni di temperatura. Per massimizzare la sicurezza di Wiseman e dei suoi colleghi, la NASA ha modificato la traiettoria di Artemis II. Gli ingegneri hanno accorciato la distanza che Orion percorrerà all’interno dell’atmosfera, limitando il tempo trascorso nel range termico critico riscontrato nella missione precedente. Questa scelta tecnica riflette l’approccio prudente dell’agenzia, che ha preferito una traiettoria più diretta per proteggere la vita degli occupanti. Nelle prossime ore, ulteriori dati forniranno un quadro ancora più preciso su quello che sarà il rientro più rapido dell’era moderna.