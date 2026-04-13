Missione compiuta a Vostochny: pronto il nuovo complesso per i razzi Angara

Il cosmodromo di Vostochny segna una tappa fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale russa con l’annuncio ufficiale del completamento del complesso di lancio dedicato alla famiglia di razzi Angara. Con l’ottenimento delle autorizzazioni per la messa in funzione delle ultime 2 fasi costruttive, che comprendono ben 16 nuove strutture tecniche, l’opera può finalmente considerarsi conclusa in ogni sua parte operativa. Si tratta di un traguardo ingegneristico di proporzioni titaniche, frutto di anni di lavoro incessante che hanno trasformato il volto della regione dell’Amur, dotando la Russia di un punto d’accesso indipendente e moderno verso l’orbita terrestre. La consegna definitiva di queste infrastrutture rappresenta il successo di un cantiere complesso e la nascita di un nuovo polo tecnologico capace di gestire vettori di diverse classi di peso con una flessibilità operativa senza precedenti nel panorama internazionale. Questo risultato garantisce una maggiore autonomia strategica e apre nuove prospettive per le future missioni abitate e per il lancio di satelliti pesanti.

I numeri di un’opera mastodontica

Le dimensioni del nuovo sito di lancio sono impressionanti e testimoniano lo sforzo logistico profuso. L’intera area del complesso si estende su una superficie di 89 ettari. Entrando nel dettaglio delle singole strutture, la rampa di lancio occupa da sola oltre 45mila metri quadrati, uno spazio paragonabile a circa 6 campi da calcio regolamentari. Per dare vita a questo colosso, sono state impiegate migliaia di figure professionali specializzate. Durante i periodi di massima attività, il cantiere ha ospitato contemporaneamente circa 2.500 persone e 300 unità di macchinari di vario tipo, coordinati per garantire il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza richiesti dall’industria aerospaziale.

Automazione e affidabilità: il cuore del progetto

Come riportato da Roscosmos, l’elemento distintivo del complesso Angara risiede nell’altissimo livello di innovazione tecnologica applicato alle procedure pre-lancio. L’intera operazione di preparazione del razzo è quasi completamente automatizzata. Dal momento in cui il vettore viene trasportato fuori dall’edificio di assemblaggio e collaudo fino al decollo vero e proprio, l’intervento umano è ridotto al minimo indispensabile. Questa scelta progettuale mira a massimizzare l’affidabilità nei momenti critici. Il controllo avviene tramite sistemi di gestione remota che operano seguendo un programma cronologico estremamente preciso. Tale tabella di marcia automatizzata coordina i sistemi del razzo, i complessi tecnici e la piattaforma di lancio, assicurando che ogni fase venga eseguita con una precisione millimetrica.

Un’infrastruttura universale per il futuro

Oltre all’automazione, il nuovo sito di Vostochny si distingue per la sua eccezionale versatilità. A differenza di molte rampe di lancio del passato, progettate per un singolo modello di vettore, questa infrastruttura è stata concepita come un sistema universale. Il complesso è infatti in grado di ospitare e gestire l’intera famiglia di razzi Angara, indipendentemente dalla loro configurazione o portata. Questa caratteristica permette di ottimizzare i costi di gestione e di rispondere con rapidità alle diverse esigenze delle missioni spaziali del prossimo decennio, consolidando il ruolo del cosmodromo come avamposto privilegiato per le ambizioni orbitali del Paese.