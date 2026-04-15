Mitigazione del rischio sismico in Calabria: innovazione e sicurezza per il patrimonio edilizio, il convegno

Si svolgerà Venerdì 19 aprile, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro – sede della Città Metropolitana (Piazza Italia), Sala Perri, un importante convegno dal titolo: “Mitigazione del rischio sismico in Calabria – Interventi sul costruito esistente: rinforzi strutturali e adeguamento sismico con sistemi FRP, FRCM, CRM, FRC, tecnologie di isolamento e dissipazione sismica”. L’iniziativa è promossa con il contributo incondizionato di G&P Intech – Innovative and Building Technologies e International Hirun, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, l’Ordine dei Geologi, l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria.

Il convegno, di grande rilevanza per il territorio, affronterà il tema della mitigazione del rischio sismico con particolare attenzione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e alle più innovative tecnologie di rinforzo e adeguamento strutturale. L’evento è gratuito ed è valido ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali (CFP). Dopo i saluti istituzionali del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace.

I protagonisti:

Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Santina Dattola, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria

Giovanni Andiloro, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Provincia

Antonio Misefari, Presidente del Collegio dei Geometri

Michele Laganà, Presidente ANCE della Provincia di Reggio Calabria.

Seguiranno gli interventi tecnici:

Milena Tripodo, CPO Ordine dei Geologi, che tratterà la sismicità della provincia di Reggio Calabria e dell’area dello Stretto

Raffaele Pucinotti, Professore di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che approfondirà la vulnerabilità sismica delle strutture in calcestruzzo armato e muratura e i criteri progettuali per la riqualificazione

Giuseppe Mezzatesta, dirigente della Città Metropolitana, che illustrerà la programmazione pluriennale degli adeguamenti sismici di edifici pubblici, scuole e infrastrutture

Giorgio Giacomin, Direttore Tecnico G&P Intech Calabria e Sicilia, che presenterà materiali compositi e sistemi di dissipazione e isolamento sismico

Giuseppe Occhiuto, Team Manager G&P Intech Calabria e Sicilia, che concluderà i lavori illustrando le prove di accettazione e collaudo dei materiali compositi secondo le Linee Guida Ministeriali. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Maurizio Insardà.

A chiusura dei lavori, sarà ribadita l’importanza strategica della prevenzione: la Calabria è infatti una delle regioni italiane a più alto rischio sismico, con una significativa esposizione anche ai rischi idrogeologici, quali frane e alluvioni.