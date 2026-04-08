Molise, frana di Petacciato ancora attiva: oggi sopralluogo di Ciciliano

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà oggi pomeriggio a Petacciato per un sopralluogo previsto alle ore 15. Nel corso della visita, Ciciliano incontrerà le autorità locali per fare il punto sulla gestione dell’emergenza legata alla riattivazione della frana. Al centro del confronto, le misure adottate per l’assistenza alla popolazione coinvolta e le strategie da mettere in campo per contenere i disagi e garantire il ripristino della viabilità nell’area interessata.