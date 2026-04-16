Montagna: escursionista disperso sul Lagorai, trovato morto all’alba

Si è conclusa tragicamente la vicenda dell’uomo di 59 anni, residente in Val di Non, in Trentino, che non aveva fatto rientro da un’escursione nella catena del Lagorai. Il corpo senza vita è stato individuato questa mattina intorno alla base di una parete del Monte Lefre. L’allarme era stato lanciato nella notte dalla compagna, preoccupata per il mancato rientro dell’uomo. La centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato le forze dell’ordine, dando il via alle ricerche notturne con il supporto dei vigili del fuoco.

Alle prime luci dell’alba si è unito alle operazioni anche il Soccorso alpino, intervenuto con 5 operatori e le unità cinofile della stazione Bassa Valsugana. Fondamentale per restringere il campo delle ricerche è stato il ritrovamento dell’auto dell’escursionista e le informazioni fornite da amici e conoscenti, che hanno permesso di concentrare gli sforzi nell’area del Monte Lefre. Una volta individuato il corpo, sul posto è intervenuto l’elicottero sanitario per la constatazione del decesso e il recupero della salma. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: la dinamica è attualmente al vaglio degli inquirenti.