Mosca accusa Zelensky: “rischio guerra nucleare”, tensione alta tra Russia e Occidente

La tensione tra Russia e Ucraina torna a salire con nuove dichiarazioni ufficiali che riaccendono il dibattito internazionale sul rischio di escalation. Mosca accusa apertamente Volodymyr Zelensky di voler provocare una guerra nucleare, indicando una serie di richieste e azioni come elementi destabilizzanti. A intervenire è stato il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha denunciato come le mosse di Kiev rappresentino una minaccia diretta non solo per la Russia ma anche per l’intero continente europeo. Secondo Mosca, l’Europa occidentale rischia di diventare “la prima vittima” di questa escalation.

Il nodo della centrale di Zaporizhzhia

Uno dei punti centrali delle accuse riguarda i bombardamenti della centrale di Zaporizhzhia, da tempo al centro delle preoccupazioni internazionali per la sicurezza nucleare. Zakharova ha inserito questi episodi tra gli elementi che contribuirebbero ad aumentare il rischio di un conflitto su scala globale. Nel contesto della guerra in Ucraina, la centrale rappresenta uno dei siti più sensibili e simbolici, e ogni accusa reciproca sui bombardamenti alimenta ulteriormente la tensione tra le parti, con timori concreti per possibili incidenti nucleari.

Al centro della polemica anche la richiesta dell’Ucraina di entrare nella Nato, insieme alla questione delle garanzie di sicurezza. Mosca interpreta queste mosse come provocazioni dirette. Zakharova ha dichiarato che i bombardamenti della centrale di Zaporizhzhia, la richiesta di entrare nella Nato ma anche di poter avere armi nucleari per la sua sicurezza “sono tutte richieste che provocano un conflitto nucleare”.

La posizione russa evidenzia una lettura fortemente critica delle strategie ucraine, considerate come passi che potrebbero trascinare il conflitto verso scenari ancora più pericolosi.

L’avvertimento all’Europa occidentale

Nelle dichiarazioni di Mosca emerge con forza anche un messaggio diretto ai Paesi europei. Secondo il portavoce russo, gli alleati occidentali dovrebbero intervenire per fermare il presidente ucraino. Zakharova ha infatti sottolineato che gli europei farebbero meglio a bloccare il Presidente ucraino che, ha sottolineato, “non vuole la pace”. Si tratta di un’accusa pesante, che si inserisce nel più ampio scontro narrativo tra Russia e Occidente e che mira a influenzare l’opinione pubblica europea, già sensibile ai temi della sicurezza e del rischio nucleare.

Un’escalation retorica che preoccupa la comunità internazionale

Le parole provenienti da Mosca contribuiscono ad alimentare una escalation diplomatica che riflette la crescente polarizzazione del conflitto. Il riferimento esplicito alla guerra nucleare rappresenta uno degli elementi più allarmanti per la comunità internazionale, soprattutto in un momento in cui il conflitto continua senza una soluzione diplomatica immediata all’orizzonte.

Il confronto tra Russia e Ucraina si sposta così anche sul piano comunicativo, dove ogni dichiarazione assume un peso strategico. In questo contesto, l’Europa resta al centro delle preoccupazioni, indicata come possibile area di impatto diretto di un’eventuale escalation. La crisi, dunque, non riguarda solo il campo di battaglia ma si estende alle relazioni internazionali, alla sicurezza energetica e al futuro degli equilibri geopolitici globali.