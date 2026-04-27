Musk contro Altman: il processo che può cambiare il futuro dell’intelligenza artificiale

Si apre a Oakland, in California, uno dei processi più attesi e potenzialmente dirompenti per il futuro della tecnologia globale: quello tra Elon Musk e Sam Altman. Al centro dello scontro, una vicenda che intreccia ambizione, visioni divergenti e accuse reciproche di tradimento, con implicazioni che vanno ben oltre i protagonisti. Tutto ha origine nel 2015, quando Musk e Altman collaborano alla nascita di OpenAI come organizzazione non profit, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare l’intelligenza artificiale in modo sicuro e nell’interesse dell’umanità. Musk contribuisce con circa 38 milioni di dollari nei primi anni, sostenendo una visione etica e controllata della tecnologia. Secondo la causa intentata nell’agosto 2024, quella missione sarebbe stata tradita. Musk accusa Altman e il cofondatore Greg Brockman di aver trasformato OpenAI in una macchina orientata al profitto, allontanandosi dagli ideali originari senza il suo consenso. OpenAI respinge le accuse, definendole infondate e motivate da rivalità imprenditoriale, sottolineando come Musk abbia fondato nel 2023 una società concorrente, xAI.

Un processo dai risvolti globali

Il procedimento, presieduto dal giudice Yvonne Gonzalez Rogers, vedrà una giuria con ruolo consultivo, mentre la decisione finale spetterà al tribunale. Inizialmente Musk chiedeva oltre 100 miliardi di dollari di risarcimento, ma le richieste sono state ridimensionate: oggi punta a ottenere fondi da destinare alle attività filantropiche legate a OpenAI. Tra gli obiettivi della causa figura anche la rimozione di Altman dal consiglio di amministrazione. Il processo potrebbe ridefinire gli equilibri nel settore dell’intelligenza artificiale, una tecnologia sempre più potente e controversa, percepita sia come motore di progresso sia come minaccia per il lavoro e persino per la sopravvivenza umana.

Testimonianze e retroscena

Il dibattimento promette momenti di forte tensione, con testimonianze dirette dei 2 protagonisti. Al centro, anche lo scioglimento del loro rapporto personale e professionale. Tra le prove, emerge uno scambio di email del 2023: dopo aver detto a Musk “sei il mio eroe“, Altman gli scrive: “Ti sono immensamente grato per tutto quello che hai fatto per aiutarmi – non credo che OpenAI sarebbe nata senza di te – e mi fa davvero male quando attacchi pubblicamente OpenAI“. La risposta di Musk: “Non è certamente mia intenzione essere offensivo, per questo mi scuso, ma il destino della civiltà è in gioco“. Il processo porterà inoltre alla luce aspetti controversi della vita e della carriera di Musk, già sotto pressione dopo una recente condanna per aver ingannato investitori durante l’acquisizione di Twitter. Alcuni dettagli personali, come la partecipazione al festival Burning Man o relazioni private, potranno essere oggetto di interrogatorio.

Due visioni opposte dell’AI

Da un lato, Musk, imprenditore visionario dietro aziende come PayPal, Tesla e SpaceX, da tempo mette in guardia sui rischi esistenziali dell’intelligenza artificiale. Dall’altro, Altman, salito alla ribalta con il successo di ChatGPT, rappresenta l’accelerazione commerciale e tecnologica del settore. Il boom dell’AI ha portato alcuni osservatori a paragonare Altman a J. Robert Oppenheimer, figura simbolo di innovazione scientifica e delle sue conseguenze etiche.

Una resa dei conti decisiva

Qualunque sia l’esito, il processo Musk-Altman si preannuncia come uno spartiacque. Non solo per il futuro di OpenAI, oggi valutata centinaia di miliardi di dollari, ma per l’intero ecosistema tecnologico globale. In aula non si deciderà soltanto chi ha ragione tra 2 miliardari: in gioco c’è la direzione stessa dell’intelligenza artificiale e il modo in cui influenzerà il destino dell’umanità.