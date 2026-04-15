Nasce il corridoio logistico elettrico da 2.000 km: rivoluzione nel trasporto a lungo raggio

Un corridoio logistico lungo 2.000 chilometri pronto a ridefinire il trasporto merci su lunga distanza. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Gotion, Green Power Morocco e Chery Heavy Trucks, che punta a creare un’infrastruttura integrata capace di combinare trasporto su gomma elettrico, soluzioni marittime e sistemi digitali avanzati. Il progetto si inserisce nel più ampio contesto della transizione energetica globale, con l’ambizione di ridurre in modo significativo le emissioni generate dal traffico pesante. Attualmente, lungo questa direttrice transitano circa 2.000 camion al giorno, evidenziando l’enorme potenziale di impatto ambientale positivo dell’iniziativa.

La collaborazione tra i tre partner mira a intervenire su tutta la catena logistica, non solo sui veicoli ma anche sulle infrastrutture e sulla gestione dei flussi. In questo modo si punta a costruire un modello replicabile anche in altri corridoi commerciali strategici.

Battery swapping e innovazione tecnologica al centro

Uno degli elementi chiave del progetto è rappresentato dalla tecnologia di sostituzione delle batterie, pensata per superare uno dei principali limiti dei camion elettrici: i tempi di ricarica. Il sistema di battery swapping consentirà infatti di ridurre drasticamente i tempi di fermo, aumentando l’efficienza operativa e i tassi di utilizzo dei veicoli. Parallelamente, i partner stanno lavorando alla standardizzazione delle batterie, un passaggio fondamentale per garantire interoperabilità e scalabilità del sistema. La joint venture tra Gotion e Green Power Morocco avrà un ruolo centrale nello sviluppo delle infrastrutture, includendo anche sistemi intelligenti di dispacciamento e integrazione con soluzioni di accumulo energetico. Questo approccio permetterà di ottimizzare i flussi energetici e migliorare la gestione complessiva della rete. L’obiettivo è costruire un ecosistema tecnologico in grado di supportare una logistica moderna, efficiente e sostenibile.

Implementazione graduale e prospettive di crescita

La realizzazione del corridoio avverrà per fasi, con un primo step che prevede l’introduzione di 100 camion elettrici pesanti equipaggiati con batterie Gotion. Questo approccio progressivo consentirà di testare sul campo le prestazioni operative e valutare l’efficacia delle infrastrutture implementate. L’espansione successiva dipenderà proprio dai risultati di questa fase iniziale, oltre che dalla capacità di sviluppare ulteriormente la rete energetica e logistica. Chery Heavy Trucks apporterà il proprio contributo in termini di progettazione e produzione dei veicoli, garantendo soluzioni tecnologicamente avanzate e adatte alle esigenze del trasporto a lungo raggio. Nel medio-lungo periodo, il progetto potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero settore, dimostrando la fattibilità di un trasporto merci transcontinentale a basse emissioni.