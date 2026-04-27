Naso all’insù per la Luna dei Fiori: un’illusione ingannerà i nostri occhi al tramonto

Quella del 1° maggio 2026 si preannuncia una serata magica per chiunque decida di alzare lo sguardo verso il firmamento, trasformando la ricorrenza festiva in un appuntamento astronomico di grande fascino. Alle ore 19:23 italiane, il nostro satellite raggiungerà ufficialmente la fase di plenilunio, mostrandosi in tutto il suo splendore con il nome evocativo di “Luna dei Fiori“, termine che celebra il picco delle fioriture primaverili tipiche di questo periodo. Lo spettacolo migliore si verificherà al crepuscolo, quando il disco lunare emergerà basso sull’orizzonte orientale poco dopo il calar del Sole, proiettando una luce soffusa sul paesaggio ancora tiepido di primavera. Questo evento inaugura un mese di maggio astronomicamente insolito, che vedrà il verificarsi di ben 2 pleniluni, portando con sé una rara “Luna Blu” prevista per la fine del mese.

Una “microluna” tra i boccioli di primavera

Nonostante la sua bellezza, la Luna dei Fiori non sarà una Superluna. Al contrario, gli astronomi la definiscono una “microluna“. Poiché l’orbita del nostro satellite attorno alla Terra è ellittica, essa presenta un punto di massima vicinanza (perigeo) e uno di massima distanza (apogeo). Questo plenilunio si verifica proprio nei pressi dell’apogeo, rendendo il disco lunare leggermente più piccolo e meno luminoso rispetto alle spettacolari lune giganti che vedremo a novembre e dicembre.

Il nome “Luna dei Fiori” deriva dall’antico almanacco dei contadini americani, ma la tradizione popolare ha coniato molteplici definizioni per questo periodo dell’anno. C’è chi la chiama Luna della Semina, Luna del Germoglio o persino Luna delle Uova, a testimonianza di come il risveglio della fauna e della flora abbia sempre influenzato la percezione del tempo delle antiche comunità.

L’illusione lunare

Il momento più emozionante per l’osservazione resta il sorgere della Luna, quando il satellite appare incredibilmente grande mentre si stacca dall’orizzonte. Si tratta della celebre “illusione lunare“, un inganno ottico che affascina scienziati e curiosi da millenni. Il nostro cervello, confrontando il disco lunare con oggetti terrestri in primo piano come alberi, edifici o montagne, ci restituisce una percezione distorta delle sue dimensioni reali. La NASA conferma che, nonostante la tecnologia moderna, non esiste ancora una spiegazione scientifica univoca e definitiva che chiarisca perché questa illusione sia così potente per l’occhio umano. Per godere appieno dell’effetto, il consiglio è di trovare un luogo con una visuale libera verso Est, preferibilmente in aperta campagna o lungo una costa, lontano dall’inquinamento luminoso delle grandi città.

Un maggio con 13 lune e un finale “blu”

Il 2026 è un anno astronomicamente generoso che conterà un totale di tredici lune piene invece delle consuete 12. Questa discrepanza nasce dalla differenza tra l’anno solare di circa 365 giorni e l’anno lunare, composto da 12 cicli per un totale di 354 giorni. Proprio per questo motivo, il mese di maggio ospiterà 2 pleniluni: dopo quello del primo maggio, il cielo ci darà appuntamento per la notte del 30 maggio. La seconda luna piena dello stesso mese è nota come “Luna Blu”. Sebbene il satellite non cambierà colore, l’evento resta una rarità del calendario. In un anno che ha già visto un’eclissi lunare totale a marzo e che si chiuderà con una Superluna proprio la notte di Natale, la Luna dei Fiori rappresenta il perfetto spartiacque celeste della primavera.