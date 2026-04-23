Nucleare: ENEA nel progetto europeo per formare professionisti altamente qualificati

Un ecosistema europeo del nucleare capace di attrarre, formare e trattenere nuove generazioni di professionisti altamente qualificati, rafforzando così la competitività tecnologica dell’Europa non solo nel settore energetico, ma anche in ambiti applicativi più ampi. È questo l’obiettivo del progetto ENEN2plus, iniziativa europea che coinvolge 51 partner, tra cui per l’Italia l’ENEA, e che è coordinata dall’European Nuclear Education Network (ENEN). L’associazione ENEN riunisce 109 membri provenienti da diversi settori legati al nucleare: dalla medicina alla ricerca scientifica, dall’industria fino alle applicazioni in ambito ambientale, agricolo e della sicurezza alimentare.

“Il successo del progetto poggia su una comprensione profonda delle necessità reali del mercato del lavoro, ottenuta attraverso un’analisi dei fabbisogni di risorse umane per i prossimi dieci anni”, spiega la referente ENEA del progetto, Barbara Ferrucci, ricercatrice del Dipartimento nucleare.

Dopo una mappatura che ha preso in esame industria nucleare classica, centri di ricerca e applicazioni non energetiche, è stato lanciato un hub europeo digitale che centralizza l’accesso a corsi universitari, tirocini, offerte di lavoro e infrastrutture di ricerca, semplificando il percorso formativo e professionale degli aspiranti addetti del settore. Il fulcro del progetto è stato il Piano di Mobilità che, con un investimento che ha superato i 2,5 milioni di euro, ha permesso a centinaia studenti e professionisti in formazione continua di vivere esperienze formative internazionali e di accedere alle più avanzate infrastrutture di ricerca del continente, traducendosi in migliaia di ore di formazione e decine di partnership transnazionali.

ENEA ha contribuito al progetto collaborando alla stesura di diversi documenti relativi all’ analisi dei fabbisogni di competenze nel nucleare e organizzando due eventi di divulgazione scientifica, quali la Winter School sulla gestione e la sicurezza dei rifiuti radioattivi, e la quarta competizione nucleare per studenti delle scuole superiori. “Alla 4a competizione nucleare per studenti delle scuole superiori hanno partecipato 15 gruppi per un totale di 15 professori e 30 studenti tra i 13 e i 18 anni provenienti da 10 Paesi[2]. L’iniziativa ha avuto un grande successo, sono infatti pervenute le candidature di 135 gruppi provenienti da oltre 90 scuole diverse del continente”, conclude Ferrucci.

ENEN2Plus ha inoltre permesso ai vari partner di organizzare una serie di iniziative a sfondo STEM, dai grandi eventi di orientamento alla carriera ai workshop di incontro scientifico, fino alla creazione di una rete europea di insegnanti delle scuole secondarie.

[1] European Nuclear Education Network

[2]Turchia, Bulgaria, Ungheria, Ucraina, Montenegro, Norvegia, Romania, Regno Unito, Portogallo, Svezia