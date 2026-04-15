Nuvole artiche, il segreto arriva dal ghiaccio che si scioglie

Le minuscole particelle che si sollevano dalla superficie del ghiaccio marino in scioglimento verso il cielo artico stanno emergendo come un tassello fondamentale per comprendere la formazione delle nuvole in una delle regioni più sensibili del pianeta ai cambiamenti climatici. A evidenziarlo è un nuovo studio condotto dai ricercatori della Colorado State University e pubblicato sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters. La ricerca mette in luce un meccanismo finora poco esplorato: il ruolo delle cosiddette “particelle nucleanti del ghiaccio“, microscopici elementi sospesi nell’aria che favoriscono la formazione delle nuvole.

Queste particelle possono avere origini diverse – polveri minerali, spruzzi marini o microrganismi – ma lo studio sottolinea l’importanza delle fonti biologiche, come i batteri. Una volta nell’atmosfera, esse agiscono come veri e propri “semi” su cui il vapore acqueo si deposita e congela, dando origine alle nuvole. Il punto chiave della scoperta riguarda le pozze di acqua di fusione che si formano sulla superficie del ghiaccio marino durante lo scioglimento. Queste pozze, apparentemente insignificanti, si rivelano invece ambienti complessi: derivano dalla neve fusa, ma possono contenere anche acqua marina infiltrata, sedimenti e ghiaccio proveniente dalla banchisa sottostante, ricco di minuscoli organismi viventi. Analizzando campioni di ghiaccio e misurando le emissioni di aerosol attorno a queste aree, i ricercatori hanno osservato concentrazioni di particelle significativamente più elevate rispetto a quelle rilevate sopra l’acqua di mare aperta. Un dato che suggerisce la presenza di specifici processi biologici attivi proprio nelle pozze di fusione.

Le implicazioni sono rilevanti. La copertura nuvolosa nell’Artico gioca infatti un ruolo decisivo nel bilancio energetico della Terra, regolando sia la quantità di energia solare che raggiunge la superficie sia il calore che viene disperso nello Spazio. Inoltre, le nuvole influenzano direttamente le precipitazioni e, di conseguenza, l’intero ecosistema artico. Comprendere meglio l’origine e il comportamento di queste particelle potrebbe quindi migliorare i modelli climatici e offrire nuove chiavi di lettura sull’evoluzione del clima in una regione che si sta riscaldando più rapidamente rispetto al resto del pianeta.