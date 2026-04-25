Oltre 600.000 uccelli marini uccisi da una singola ondata di calore marina

Le temperature oceaniche stanno aumentando in tutto il mondo e la fauna marina ne risente. Una nuova ricerca rivela che quasi due terzi di milione di uccelli marini sono stati uccisi da un’ondata di calore marina al largo delle coste australiane nel 2023 e nel 2024, mettendo le loro popolazioni sotto una pressione senza precedenti. Verso la fine del 2023, uccelli marini morti hanno iniziato a spiaggiarsi sulle spiagge dorate australiane. Sebbene non sia insolito che alcuni uccelli muoiano in mare, non si è trattato solo di una manciata di sfortunati individui. Migliaia di berte sono state trovate spiaggiate lungo la costa orientale del Paese, estendendosi per migliaia di chilometri dal Queensland fino alla Tasmania.

Con l’aiuto di residenti locali preoccupati, trasformatisi in scienziati della comunità, provenienti da tutta l’Australia, un team di scienziati dell’Adrift Lab è riuscito a ricostruire il quadro completo. Hanno collegato le morti a un’ondata di calore marino nel pieno della stagione riproduttiva delle berte, periodo in cui questi uccelli sono più vulnerabili.

La loro ricerca suggerisce che le berte spiaggiate rappresentavano solo una minima parte del numero totale di esemplari morti durante l’ondata di calore. In totale, i ricercatori stimano che siano morti oltre 629.000 uccelli marini, di cui il 96% appartenenti alla berta codacorta. Il Dottor Alex Bond, membro dell’Adrift Lab, afferma che questa cifra significa che oltre il 5% di tutte le berte codacorta è morto in pochi mesi. Se le ondate di calore dovessero continuare a verificarsi, il futuro di questi uccelli diventerebbe sempre più incerto.

“Questi eventi si verificano con maggiore frequenza e, sebbene gli uccelli marini abbiano una certa capacità di riprendersi, la loro resilienza si sta esaurendo“, afferma Bond. “Prima, questi eventi si verificavano una volta ogni generazione. Ora, si verificano sempre più frequentemente e non accennano a rallentare. Si aggiungono a tutti gli altri problemi che gli uccelli marini devono affrontare, dall’inquinamento alla persecuzione, e non riescono a gestirli”.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Conservation Biology.

Le ondate di calore marine stanno diventando più frequenti

Dagli anni ’80, l’aumento della temperatura è passato da 0,06°C per decennio a 0,27°C per decennio. Questo sta rendendo le ondate di calore marine sempre più frequenti, con il numero di giorni di caldo anomalo aumentato di oltre la metà nell’ultimo secolo. Stanno anche diventando più intense, con otto delle dieci ondate di calore marine più estreme verificatesi dal 2010.

Di conseguenza, gli ecosistemi oceanici stanno cambiando rapidamente. I pesci stanno spostando i loro areali per adattarsi all’aumento della temperatura dell’acqua, mentre le fioriture di alghe si stanno espandendo. Le barriere coralline stanno subendo uno sbiancamento diffuso e potrebbero scomparire quasi completamente entro il 2100.

Essendo una parte fondamentale delle catene alimentari marine, anche gli uccelli marini sono colpiti dai cambiamenti climatici. Le catture accidentali, i cambiamenti nelle prede e l’aumento delle temperature sono tra i molti fattori che contribuiscono al peso che grava su questi animali, che già comprende l’inquinamento da plastica e le malattie.

Per comprendere come gli uccelli marini siano colpiti dalle ondate di calore marine, è importante stabilire un punto di riferimento con cui confrontare gli eventi futuri. Tuttavia, questo è più facile a dirsi che a farsi.

Comprendere la mortalità degli uccelli marini

Sebbene alcuni degli uccelli marini uccisi dalle ondate di calore marine vengano ritrovati sulle spiagge, la stragrande maggioranza non riesce a raggiungerle. La maggior parte, infatti, affonda senza lasciare traccia, poiché le loro carcasse si impregnano d’acqua e diventano più pesanti. Anche se gli uccelli riescono a raggiungere la riva, la probabilità che vengano poi avvistati da qualcuno è remota. Temperatura, moto ondoso e animali saprofagi possono far sì che le carcasse scompaiano nel giro di poche ore o si decompongano al punto da diventare irriconoscibili. Si stima che, in totale, meno dell’1% degli uccelli marini che muoiono durante un’ondata di calore marina venga segnalato.

Utilizzando modelli sviluppati per stimare la mortalità di uccelli e pipistrelli in prossimità di parchi eolici terrestri, Bond e il resto dell’Adrift Lab sono stati in grado di utilizzare i circa 5.000 uccelli marini presenti sulle spiagge australiane per calcolare il numero complessivo di esemplari morti durante l’ondata di calore marina. In totale, hanno stimato che circa 610.000 berte codacorta siano morte durante l’ondata di calore marina del 2023-2024, oltre a circa 14.000 berte nere e migliaia di altri uccelli marini.

Sebbene questi numeri siano significativi, impallidiscono al confronto con un’ondata di calore che ha colpito un decennio prima. Durante questo evento, oltre 200.000 uccelli marini sono stati trovati spiaggiati, il che suggerisce che milioni di berte siano morte complessivamente.

Le possibili cause

Sebbene il team non sia stato in grado di esaminare esattamente come gli uccelli siano stati uccisi dall’ondata di calore a causa del possibile rischio di infezione, ci sono alcune cause probabili. L’aumento delle temperature può causare la morte o lo spostamento delle prede degli uccelli, lasciandoli morire di fame. Anche lo stress da calore può sopraffare le berte, così come le fioriture algali tossiche.

Con ondate di calore sempre più frequenti e ravvicinate, questi uccelli si trovano ad affrontare la concreta minaccia di estinzione. Tuttavia, data la limitata disponibilità di dati attuali sulle loro popolazioni, è probabile che ce ne accorgeremo solo quando sarà troppo tardi.

Agire subito

Bond spera che la ricerca serva da campanello d’allarme per stanziare maggiori fondi e dedicare azioni concrete alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla conservazione in Australia. “Per anni, si è cercato di giustificare queste morti con le condizioni meteorologiche avverse o con la stanchezza degli uccelli dovuta alle migrazioni”, afferma Bond. “Sappiamo da tempo che non è una spiegazione plausibile – gli uccelli marini prosperano durante le tempeste – ma ora abbiamo i dati per dimostrarlo”.

“Abbiamo le conoscenze scientifiche e le risorse per dare a questi uccelli marini una possibilità di sopravvivenza, ma dobbiamo agire subito. Questo problema non si risolverà da solo e, senza un’azione concreta per affrontare le crisi climatiche, della biodiversità e dell’inquinamento, la situazione non potrà che peggiorare”.