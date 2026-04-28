Oltre due quintali di rifiuti rimossi dalla spiaggia: l’impegno concreto di ADLER Sicilia per la tutela della Riserva di Torre Salsa

La salvaguardia dell’ambiente passa attraverso azioni tangibili che uniscono le eccellenze dell’ospitalità e il territorio. Il 21 aprile 2026 è stata scritta una nuova pagina di tutela ambientale sulla costa agrigentina grazie all’ultima giornata di pulizia promossa dall’ADLER Sicilia, l’elegante eco-resort situato a Siculiana. L’iniziativa ha permesso di restituire alla sua bellezza originaria il tratto di spiaggia che si estende tra Torre Salsa e Bovo Marina, un’area di straordinario valore naturalistico. Durante l’evento sono stati raccolti complessivamente 229,5 kg di rifiuti, un risultato che conferma l’urgenza e l’importanza di un progetto nato nel 2024 e che continua a ripetersi più volte l’anno per proteggere un ecosistema fragile e prezioso.

I numeri dell’operazione cleanup e il coinvolgimento della comunità locale

Il bilancio dell’attività condotta lo scorso aprile parla chiaro: i partecipanti hanno rimosso dall’arenile 108,6 kg di plastica, 113,4 kg di materiale indifferenziato e 7,5 kg di vetro. Questa importante operazione di pulizia spiaggia non ha visto protagonisti solo i collaboratori della struttura, ma ha saputo creare una sinergia profonda tra gli ospiti del resort e le realtà istituzionali e sociali della provincia di Agrigento. Al fianco dei turisti, sensibilizzati sulla necessità di proteggere il luogo scelto per il proprio benessere, hanno operato con dedizione alcuni studenti dell’istituto alberghiero di Favara, i giovani della Pro Loco di Montallegro e figure di riferimento per l’educazione ambientale come Antonino Dinolfo di Mare Vivo e Marcello Mira del portale Visitagrigento. Questa collaborazione corale ha rafforzato il legame indissolubile tra il gruppo ADLER e le istituzioni locali, dimostrando come la sostenibilità sia un obiettivo condiviso.

Un’oasi di biodiversità tra dune dorate e macchia mediterranea

L’azione di raccolta si è svolta in un contesto geografico unico, dove la natura si esprime ancora nelle sue forme più pure. L’ADLER Sicilia sorge infatti in prossimità della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, un’area protetta e gestita dal WWF caratterizzata da una macchia mediterranea rigogliosa, dune di sabbia dorata e una fitta pineta che degrada verso onde turchesi. Il percorso di pulizia ha toccato punti di grande fascino paesaggistico, dal Monte Stella di Siculiana Marina alle rovine della torre d’avvistamento, fino alla scogliera di Capo Bianco. In questo scenario, le guide del resort hanno accompagnato i volontari non solo fornendo guanti e sacchetti in materiale sostenibile, ma offrendo racconti volti a sensibilizzare i presenti sul valore della biodiversità circostante, trasformando un gesto di cura in un’esperienza conoscitiva profonda.

La filosofia ADLER For Planet e la certificazione EarthCheck

L’iniziativa siciliana non è un evento isolato, ma rappresenta un tassello fondamentale di una visione più ampia che abbraccia l’intero Gruppo ADLER Spa Resorts & Retreats. L’impegno verso la salvaguardia dell’ambiente e delle comunità locali è un valore fondante che nel 2023 è stato formalizzato nel progetto ADLER For Planet. Grazie a questo insieme strutturato di iniziative sostenibili, le strutture del gruppo hanno ottenuto la prestigiosa certificazione EarthCheck, uno dei principali programmi internazionali per il settore turistico accreditato dal Global Sustainable Tourism Council. I rigorosi standard seguiti si basano sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo che ogni aspetto della gestione alberghiera sia orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e al rispetto delle risorse naturali.

Architettura sostenibile e cucina farm to table nel cuore di Siculiana

L’anima dell’ADLER Sicilia riflette questo forte legame con il territorio anche nella sua stessa essenza architettonica. Il resort, realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile, dispone di 90 camere, divise in 74 Junior Suite e 16 Family Suite con terrazzo privato, costruite e arredate utilizzando materiali naturali e perlopiù autoctoni per integrarsi armoniosamente nel paesaggio. Anche la gestione delle risorse idriche è centrale: il parco della struttura è stato ripiantumato con tipologie d’erba a bassa richiesta d’acqua, mentre gli orti mediterranei e i frutteti contribuiscono all’obiettivo dell’autoproduzione. Questa filosofia si riflette pienamente nella cucina del resort, che propone un modello farm to table capace di valorizzare la tradizione locale e la stagionalità delle materie prime. Con un centro wellness di circa 3200 m² e un accesso diretto al mare, la struttura dimostra che l’ospitalità d’alta gamma può e deve convivere con la responsabilità di trovarsi in un’area protetta di inestimabile valore.