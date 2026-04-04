Oltre le Colonne d’Ercole dello Spazio: Artemis II verso il record storico di distanza

La missione Artemis II sta procedendo a gonfie vele e l’equipaggio si trova attualmente a metà del suo storico viaggio verso la Luna. Oggi, sabato 4 aprile 2026, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno iniziato il loro 4° giorno di volo, preparandosi a scrivere una nuova pagina nell’esplorazione spaziale umana. Dopo il successo della manovra di iniezione translunare avvenuta giovedì, la capsula Orion è ora stabilmente inserita in una traiettoria di ritorno libero che la porterà a una distanza record dalla Terra. L’attesa è tutta per lunedì 6 aprile, quando la navicella raggiungerà il punto più lontano dal nostro pianeta mai toccato da un essere umano, superando un primato che resiste da oltre mezzo secolo. Mentre il centro di controllo a Terra monitora ogni parametro, i 4 pionieri a bordo si dedicano alle attività di routine, alternando esercizio fisico a test cruciali sui sistemi di comunicazione d’emergenza nello Spazio profondo, consapevoli di essere i protagonisti di un’impresa senza precedenti. Questa fase di volo rappresenta il culmine di anni di test e segna il ritorno dell’umanità nello Spazio profondo, portando con sé le speranze di una nuova generazione di esploratori pronti a superare i confini del conosciuto.

Un traguardo calcolato con precisione

La NASA ha ufficializzato i numeri di questa impresa: l’equipaggio di Artemis II raggiungerà una distanza massima di 406.773 km dalla Terra. Questo nuovo limite è stato calcolato con estrema precisione dai tecnici di Houston dopo il completamento della manovra di iniezione translunare (TLI). Questa spinta, durata quasi 6 minuti, ha impresso alla capsula Orion la velocità necessaria per abbandonare l’orbita terrestre e dirigersi verso il nostro satellite naturale. Judd Freiling, direttore di volo per la fase di ascesa di Artemis II, ha sottolineato come i nuovi dati abbiano un valore scientifico superiore alle stime precedenti proprio perché basati sulle prestazioni reali del motore durante la TLI. Questa manovra non solo ha tracciato la rotta verso la Luna, ma funge essenzialmente da garanzia per il rientro, inserendo la navicella in una traiettoria che la riporterà automaticamente verso l’atmosfera terrestre dopo aver doppiato il lato lontano della Luna.

Il confronto con l’eredità dell’Apollo 13

Il record attuale appartiene ancora ai 3 astronauti della leggendaria missione Apollo 13 – Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swigert – che nell’aprile del 1970 raggiunsero i 400.171 km dalla Terra. Tuttavia, le circostanze dei 2 primati sono profondamente diverse. Mentre Artemis II è stata progettata fin dall’inizio come una missione di sorvolo (flyby) per testare le capacità di Orion, l’Apollo 13 stabilì il suo record per necessità. In seguito all’esplosione di un serbatoio d’ossigeno che compromise lo sbarco sulla Luna, l’equipaggio dell’epoca dovette utilizzare la gravità lunare per invertire la rotta e tornare a casa. Quella manovra di sopravvivenza li spinse più lontano di qualsiasi altro essere umano prima di allora. Artemis II, invece, utilizzerà questo record per dimostrare che i sistemi di supporto vitale e di navigazione sono pronti a sostenere l’uomo in viaggi di lunga durata, aprendo la strada al primo allunaggio dell’era moderna previsto con la missione Artemis IV nel 2028.

Vita di bordo e obiettivi futuri

A bordo di Orion, il ritmo di lavoro è serrato. Gli astronauti hanno trascorso le ultime ore esercitandosi e testando le procedure di risposta medica, oltre a verificare l’efficacia dei sistemi di comunicazione in condizioni di spazio profondo. Lunedì 6 aprile, in concomitanza con il raggiungimento della massima distanza, inizierà il cruciale periodo di osservazione lunare, durante il quale l’equipaggio raccoglierà dati visivi e strumentali che saranno fondamentali per le missioni successive. Nonostante non sia previsto un ingresso in orbita lunare o un allunaggio, Artemis II rappresenta il test definitivo. Se tutto andrà come previsto, la capsula Orion dimostrerà di poter trasportare in sicurezza gli esseri umani oltre l’orbita terrestre bassa, consolidando il percorso che porterà di nuovo l’umanità a calpestare il suolo lunare e, in un futuro non troppo lontano, a guardare verso Marte.